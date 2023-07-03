Бебі-бум в Одесі

Хлопчики бавляться з іграшками. Фото: pixabay

За минулий тиждень в Одесі народилося 130 нових українців, серед яких одразу три пари двієнь. На світ з'явилося 66 хлопчиків та 64 дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

"Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал перебуває на робочих місцях", — йдеться у повідомленні.

Перші обов'язкові щеплення

Обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань:

кашлюк

дифтерія

правець

кір

паротит

краснуха

туберкульоз

гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція)

поліомієліт

гепатит В

Рекомендовані щеплення

від ротавірусної інфекції (приклад — вакцина Ротарикс)

від вітряної віспи (Варілрикс)

від пневмококової інфекції (вакцини Превенар 13 та Синфлорикс)

від гепатиту А (вакцина Хаврикс або Твінрикс)

від менінгококової інфекції (Менактра)

від грипу (Ваксігрип, Ваксігрип Тетра, Джи Сі Флю)

від папіломавірусної інфекції (Церварикс)

Раніше ми писали, що дослідники визначили, що коли йдеться про найкращий вік для народження дітей, то для жінок існує дев'ятирічна зона "золотого віку". Вчені проаналізували понад 31 000 пологів, які допомогли визначити вік жінок, що мають найнижчий ризик вроджених дефектів.