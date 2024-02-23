Борьба с тревожностью и жизнь с начала — как изменилась жизнь одесситов за два года войны

Женщины ставят флажки в память о погибших. Фото: Новини.LIVE

Февраль 2022 года изменил жизнь каждого украинца на до и после. Обычные повседневные заботы ушли на задний план за несколько часов. Вопросом номер один стало — как жить дальше? Остаться в стране или уезжать из нее? Беспокойство за родных и близких стало нашей нормой.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как изменилась жизнь одесситов за два года полномасштабной российской агрессии.

Стали больше ценить жизнь

Одесситы отмечают, что, несмотря на шок и непонимание, которые были у всех в начале полномасштабной войны, им удалось привыкнуть к новому ритму жизни. Горожане начали больше проводить время с близкими и ценить каждый миг тишины и покоя.

"Моя жизнь стала более нервной, а я стала больше ее ценить. Ценю родных и близких рядом, но очень хочется мира", — сказала Алена.

Алена стала ценить время с близкими. Фото: Новини.LIVE

Также некоторые горожане подчеркивают, что после начала войны изменили привычки и образ жизни, из-за чего потеряли связь со многими знакомыми.

"Во-первых, изменилось окружение. В начале войны я уехала из Одессы и перестала общаться со многими друзьями. Во-вторых, изменился ритм жизни, ведь комендантский час несколько ограничивает передвижение. Также я стала больше ценить семью", — подчеркнула Злата.

Злата полностью сменила окружение. Фото: Новини.LIVE

Переселенцы нашли новый дом

Но война не ко всем пришла впервые — в Одессе тысячи переселенцев из Донецкой и Луганской областей нашли убежище еще в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Донбасс. 24 февраля враг второй раз лишил их спокойной жизни.

"Моя жизнь изменилась еще с 2014 года, потому что наша семья была вынуждена уехать из Луганска. А война догнала нас здесь. Но стараемся жить, потому что только так и надо", — сообщила переселенка из Луганска Алла.

Алла начала жизнь сначала. Фото: Новини.LIVE

Также от вражеских ракет в Одессу переехала семья Ирины. Девушка отмечает, что была необходимость экстренно выехать из горячей точки, ведь на руках был маленький ребенок. Сейчас ее семья уже адаптировалась к новой жизни в городе у Черного моря.

"Очень сильно изменилось. Нам нужно было переезжать, и решили переехать в Одессу. А в остальном неплохо", — сказала Ирина.

Ирина спасла семью от войны. Фото: Новини.LIVE

Война "лечит"

Кроме того, кое-кому война "помогла" вылечить тревожность. Маргарита отмечает, что в течение длительного времени работала со специалистом, но при первых взрывах и тревогах ее тревожность прошла.

"Я перестала принимать антидепрессанты, потому что однажды прошла тревога. Но на самом деле это очень тяжело и страшно, что будет со страной. Когда видишь эти руины — это страшно", — подытожила Маргарита.

Маргарита вылечила тревожность. Фото: Новини.LIVE

Сейчас девушка отмечает, что ее жизнь нормализовалась, однако она очень волнуется за мужчин, которые защищают нашу страну от врага.

Страшно осознавать, что понятие дети войны приобрело новый смысл. До 24 февраля 22 года этот статус использовался в основном по отношению к тем, кто видел вторую мировую. Теперь же мы имеем поколение украинцев, которые живут в войне и не понаслышке знают, что значит терять свой дом, родных и близких. Еще часть выехавших за границу скорее всего уже не вернутся на родину, за два года они научились жить по-новому и обзавелись новыми друзьями, знакомыми, работой.