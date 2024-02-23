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Життя спочатку — як змінилися одесити за два роки війни

23 лютого 2024 07:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Боротьба з тривожністю та життя з початку — як змінилося життя одеситів за два роки війни
Жінки ставлять прапорці в памʼять про загиблих. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Лютий 2022 року змінив життя кожного українця на до та після. Звичайні повсякденні турботи пішли на задній план за кілька годин. Питанням номер один стало — як жити далі? Залишатися в країні чи виїжджати з неї? Занепокоєння за рідних та близьких стали нашою нормою.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як змінилося життя одеситів за два роки повномасштабної російської агресії.

Стали більше цінувати життя 

Одесити зазначають, що попри шок та нерозуміння, які були у всіх на початку повномасштабної війни, їм вдалося звикнути до нового ритму життя. Містяни  почали більше проводити час з близькими та цінувати кожну мить тиші та спокою. 

"Моє життя стало більш нервовим, а я почала більше його цінувати. Ціную рідних і близьких поруч, але дуже хочеться миру", — сказала Альона. 

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Альона почала цінувати час з близькими. Фото: Новини.LIVE

Також деякі містяни наголошують, що після початку війни змінили звички та стиль життя, через що втратили звʼязок з багатьма знайомими.

"По-перше, змінилося оточення. На початку війни я виїхала з Одеси та перестала спілкуватися з багатьма друзями. По-друге — змінився ритм життя, адже комендантська година дещо обмежує пересування. Також я стала більше цінувати сімʼю", — наголосила Злата. 

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Злата повністю змінила оточення. Фото: Новини.LIVE

Переселенці знайшли нову домівку

Але війна не до всіх прийшла вперше — в Одесі тисячі переселенців з Донецької та Луганської областей знайшли прихисток ще у 2014 році, коли РФ анексувала український Донбас. 24 лютого ворог вдруге позбавив їх спокійного життя. 

"Моє життя змінилося ще з 2014 року, бо наша родина була вимушена виїхати з Луганська. А війна наздогнала нас тут. Але стараємося жити, бо лише так і треба", — повідомила переселенка з Луганська Алла. 

Життя з початку — як змінилися одесити за два роки війни - фото 3
Алла почала життя спочатку. Фото: Новини.LIVE

Також від ворожих ракет в Одесу переїхала родина Ірини. Дівчина зазначає, що була потреба екстрено виїхати з гарячої точки, адже на руках була маленька дитина. Зараз її родина вже адаптувалася до нового життя у місті біля Чорного моря. 

"Дуже сильно змінилося. Нам потрібно було переїжджати, і вирішили переїхати до Одеси. А в іншому непогано", — сказала Ірина. 

Життя з початку — як змінилися одесити за два роки війни - фото 4
Ірина врятувала родину від війни. Фото: Новини.LIVE

Війна "лікує"

Крім того, декому війна "допомогла" вилікувати тривожність. Маргарита зазначає, що протягом тривалого часу працювала зі спеціалістом, але під час перших вибухів та тривог її тривожність минула.

"Я перестала приймати антидепресанти, бо якось пішла тривога. Але насправді це дуже тяжко і страшно, що буде з країною. Коли бачиш ці руїни — це лячно", — підсумувала Маргарита.  

Життя з початку — як змінилися одесити за два роки війни - фото 5
Маргарита вилікувала тривожність. Фото: Новини.LIVE

Наразі дівчина зазначає, що її життя нормалізувалася, проте вона дуже хвилюється за чоловіків, які боронять нашу країну від ворога. 

Страшно усвідомлювати, що поняття дитина війни набуло нового сенсу. До 24 лютого 22 року цей статус використовувався в основному стосовно тих, хто бачив другу світову. Тепер же ми маємо покоління українців, які живуть у війні і не з чуток знають, що означає втрачати свій будинок, рідних та близьких. Ще частина тих, хто виїхав за кордон, швидше за все вже не повернуться на батьківщину, за два роки вони навчилися жити по-новому і обзавелися новими друзями, знайомими, роботою.

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