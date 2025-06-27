Урожай в Одесской области 2025 - как стартовала жатва

Комбайн на поле. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя уборочная кампания в Одесской области проходит в условиях, далеких от идеальных: война, ограничения на использование удобрений и недостаток осадков. Но несмотря на все, аграрии вышли в поля на свой хлебный фронт. Первые результаты вселяют надежду, однако говорить, что зерна хватит на всех, пока рано, ведь гарантировать сегодня что-то никто не может тем более, когда обстрел области ведется чуть ли не каждую ночь.

О проблемах уборки зерновых в этом году журналисты Новини.LIVE пообщались с исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Покровское" Александром Барановым.

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Генетическое зерно

Одесский регион в выращивании зерна играет особую роль. Здесь сосредоточен ряд ведущих научно-исследовательских хозяйств, которые работают с украинской селекцией. Их цель — не только получить высококачественные семена, но и адаптировать их к новым климатическим условиям: длительным засухам, резким перепадам температур, недостатку воды. И именно сейчас проходит один из ключевых этапов этого процесса — сбор семенного материала, который затем будет размножен и попадет в хозяйства по всей стране.

"Мы можем начинать жатву только тогда, когда у нас позволяют погодные условия и влажность. У нас не товарные посевы, а посевы нашего селекционно-генетического института. Мы сеем суперэлиту, элиту. А эти сорта требуют определенной технологии, которую мы безусловно выполняем", — объясняет исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Покровское" Александр Баранов.

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Покровское" Александр Баранов о генетическом зерне. Фото: Новини.LIVE

Подготовленные партии уже завезены на ток. Их расфасовывают в мешки, проверяют на соответствие стандартам, передают на сертификацию. Сейчас это зерно — будущее посевов в десятках хозяйств Украины. Именно поэтому здесь не спешат, не экономят и не отступают от стандартов — потому что отвечают за репутацию украинской селекции.

Жатва в Одесской области

На сегодня сотрудники предприятия собрали только 200 гектаров — впереди еще более тысячи гектар. Это сотни часов работы, десятки людей в поле, сложная логистика, проверки, сертификация. Но все это — часть большого процесса, благодаря которому Украина не только с хлебом, но и с качественными семенами на будущее.

"Мы собрали только малую часть урожая, а еще 1100 гектаров надо обмолотить. У нас здесь свой фронт, аграрный. Мы все делаем, чтобы обеспечить хлебом страну и до хлеба. И как государственное предприятие мы обязаны выполнить свои обязанности", — отмечает эксперт.

Комбайн собирает зерно. Фото: Новини.LIVE

Засуха в Украине

Еще в марте на этих полях могла быть не жатва, а пустошь. Влага была на минимуме, всходы едва пробивались сквозь сухую почву. Прогноз был удручающий: банкротство, полный упадок, пустые поля. Но именно мартовские и апрельские дожди стали спасительным фактором. И самое главное — сорта оказались в правильный момент в правильной почве. Это был шанс, который удалось использовать.

"К середине марта у нас уже не было ни настроения, ни надежды. Зима была бесснежная, влаги не было. Это поле, где мы сейчас с вами стоим, едва зеленело. И если бы эта засуха продолжалась еще месяц — мы бы сейчас здесь не собирали урожай. Речь шла о банкротстве. Но мартовские и апрельские дожди пришли вовремя. И благодаря нашим сортам, они попали в благодатную почву, дали возможность сформировать урожай", — объясняет исполняющий обязанности, директора государственного предприятия "Покровское" Александр Баранов.

Колоски созревшего зерна. Фото: Новини.LIVE

Такие изменения происходят не только в регионе. Засуха, которая раньше ассоциировалась только с югом, уже докатилась до центральной Украины. Черкасская, Киевская, даже Тернопольская области — все страдают от дефицита влаги. И теперь именно одесские семена — с их засухоустойчивыми свойствами — становятся спасительным вариантом для хозяйств из других областей. Цена выросла, но и спрос вырос. Однако одесские семена — адаптированы к засухе, а это гарантирует стабильную урожайность — что стало козырем в руках аграриев. В хозяйстве говорят: формирование цены — процесс непростой. Она зависит и от рынка, и от себестоимости, и от качества конкретной партии.

"Сейчас начали сильно брать одесскую селекцию, потому что она самая засухоустойчивая. Мы смотрим, составляем себестоимость этих семян, по чем она вышла, смотрим на рынок, по чем зерно товарным людям платят. Учитывая это, формируем цену на суперэлиты, на элиты. На сегодня, цена суперэлиты — 16-17 тысяч гривен за тонну, а элита — 14-15 тысяч", — отмечает эксперт.

Эксперт Александр Баранов о засухе в Украине. Фото: Новини.LIVE

Большинство постоянных клиентов — предусмотрительны: оформляют предоплаты еще до уборки. Благодаря этому хозяйство уже сейчас обеспечено топливом и техническими деталями. Это критично, потому что даже ремонт двух комбайнов влечет за собой сотни тысяч гривен расходов. И в то же время — это ответственность перед всей страной: вовремя собранные семена означают вовремя засеянные поля.

Сложности выращивания зерна

Работать в аграрном секторе сложно, особенно если территория входит в экологически чувствительную зону. Вблизи Куяльника — зона, где на законодательном уровне ограничено использование минеральных удобрений. Это значит, что аграрии должны искать другие способы сохранить урожай, не выходя за рамки дозволенного. В военное время рисковать никто не хочет — штрафы и проверки могут быть фатальными для мелких хозяйств.

"Трудно в таких условиях конкурировать с людьми, где осадков в два раза больше, где разрешено применять средства защиты растений и минеральные удобрения. У нас есть зона, которая вдоль Куяльника выражена красной чертой — там вообще запрещено вносить удобрения. Мы стараемся выдерживать и как-то выходить из этой ситуации", — объясняет исполняющий обязанности, директора государственного предприятия "Покровское" Александр Баранов.

Засеянные поля в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Но именно благодаря украинской селекции, сорта выдерживают эти вызовы. Урожайность — хоть и не рекордная, но стабильная. И если на этом поле ячмень дает 39-45 центнеров с гектара, то в условиях с достаточной подпиткой и защитой — этот результат может удвоиться.

Трудности с которыми сталкиваются фермеры

Сокращение кадров — еще одна реальность аграрного настоящего. Если раньше на предприятии работали сотни людей, сегодня — десятки. Но парадокс: эффективность выросла. Коллектив стал более собранным, организованным, ответственным. Работают в сложных условиях, но с внутренним ощущением миссии.

"Раньше в хозяйстве было 450 работников, потом — 300, потом — 120. А сейчас, в зимний период — 40, в сезон — 60. Но работа делается. И даже лучше, чем тогда, когда было 200 с лишним. Люди стали дружнее, ответственнее. Если будем обрабатывать по 120 гектаров в день — за 10 дней справимся со всей работой. Это если техника не подведет и погода позволит", — отметил директор.

Комбайн готовится к работе в поле. Фото: Новини.LIVE

И хотя бывают курьезные ситуации — очередь из техники, поломки, импровизированные ремонты — хозяйство выполняет свою миссию. Потому что на другом фронте сейчас еще тяжелее. И хлеб — это то, что соединяет оба эти фронта.

Одесские Одесские семена

В условиях нестабильного рынка украинские селекционные сорта находят покупателей не только в Украине. Их уже выращивают за рубежом, и отзывы — более чем положительные. Сорта, прошедшие испытания в условиях украинской степи, дают отличные результаты и на турецких землях. Это придает уверенности — наука и аграрии здесь работают на уровне. В хозяйстве говорят: клиенты ценят не только урожай, но и стабильность, чистоту линии, точность в соблюдении агротехнологий.

"Мы продаем семена по всей Украине, и не только. Есть сорта, как "Миссия", которые занесены в государственный реестр сортоиспытания Турции. И некоторые сорта они берут у нас с удовольствием. Если уж в Турции наши семена растут, то в Украине они вырастут везде", — отмечает эксперт.

Зрелое зерно на поле. Фото: Новини.LIVE

Наши сорта хорошо зарекомендовали себя в сложных условиях. Они адаптированы к засухе, имеют высокую устойчивость к болезням и стабильную урожайность. Это уже не просто посевы — это бренды с репутацией.

Ранее мы писали о том, будет ли Одесская область с зерном и овощами в этом году. А также о том, почему растет стоимость ячменя в Украине.