Прогноз погоды в Одессе сегодня, 12 мая.

Женщина, сидя в парке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 5 мая, будет пасмурной. Несмотря на ясное утро, днем небо начнет затягивать облака и до конца дня не прояснится. Осадков не предполагается. В целом, ожидается прохладный день с небольшим потеплением.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Также в Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения пожаров, а именно в таких городах: Измаил, Вилково, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.

Температура морской воды +15...+16 °C.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8...+13 °C, местами +2...+4°C, днем +15...+20 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 12 мая

Сегодня, 12 мая, осадки предполагаются только в Сумской области. На остальной территории Украины будет сухо.

Температура воздуха снизится, ночью +3...+8°С. На крайнем севере и северо-востоке есть возможность заморозков. Однако в течение дня в стране потеплеет до +10…+16 °С, а на юге и Закарпатье ожидается +17…+20 °С.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.