Прогноз погоды в Одессе сегодня, 12 мая.

Ни единого лучика солнца — синоптики предупредили о смене погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 5 мая, будет пасмурной. Несмотря на ясное утро, днем небо начнет затягивать облака и до конца дня не прояснится. Осадков не предполагается. В целом, ожидается прохладный день с небольшим потеплением.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Также в Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения пожаров, а именно в таких городах: Измаил, Вилково, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12 °C, днем +17...+19 °C.
- Температура морской воды +15...+16 °C.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +8...+13 °C, местами +2...+4°C, днем +15...+20 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине на 12 мая
Сегодня, 12 мая, осадки предполагаются только в Сумской области. На остальной территории Украины будет сухо.
Температура воздуха снизится, ночью +3...+8°С. На крайнем севере и северо-востоке есть возможность заморозков. Однако в течение дня в стране потеплеет до +10…+16 °С, а на юге и Закарпатье ожидается +17…+20 °С.
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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