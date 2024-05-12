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Жодного промінчика сонця — синоптики попередили про зміну погоди в Одесі

12 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 12 травня
Жінка сидить в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 5 травня, буде похмурою. Попри ясний ранок, вдень небо почнуть затягувати хмари й до кінця дня не розпогодиться. Опадів не передбачається. В цілому очікується прохолодний день з невеликим потеплінням.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Також на Одещині погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення пожеж, а саме у таких містах: Ізмаїл, Вилкове, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка. 

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12 °C, вдень +17...+19 °C.
  • Температура морської води +15...+16 °C.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди в Одесі сьогодні, 12 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +8...+13 °C, місцями +2...+4°C, вдень +15...+20 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області на 12 травня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 12 травня

Сьогодні, 12 травня, опади передбачаються лише в Сумській області. На решті території України буде сухо.

Температура повітря знизиться, вночі +3...+8 °С. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Однак протягом дня в країні потепліє до +10...+16 °С, а на півдні та Закарпатті очікується +17...+20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

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