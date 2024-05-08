Желтый уровень опасности в Одесской области — синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Опасность в связи с порывами сильного ветра и возможными осадками объявили в Одесской области завтра, 9 мая. Вдоль побережья ожидается шквальный ветер и грозы, а также в некоторых районах существует угроза возникновения пожаров.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Резкие порывы ветра
Сегодня, 8 мая, вечером и ночью ожидается гроза. Также по берегу Одесчины ночью и днем 9 мая прогнозируют резкие порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достичь 14 м/с.
Пожарная опасность 9 мая
По информации синоптиков, пожарная опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка;
- Затишье;
- Сарата;
- Болград;
- Вилково;
- Измаил.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.
Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.
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