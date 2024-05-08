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Желтый уровень опасности в Одесской области — синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

8 мая 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Желтый уровень опасности в Одесской области — синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
В Одесской области объявили опасные погодные условия на 9 мая. Иллюстративное фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Опасность в связи с порывами сильного ветра и возможными осадками объявили в Одесской области завтра, 9 мая. Вдоль побережья ожидается шквальный ветер и грозы, а также в некоторых районах существует угроза возникновения пожаров.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Резкие порывы ветра

Сегодня, 8 мая, вечером и ночью ожидается гроза. Также по берегу Одесчины ночью и днем 9 мая прогнозируют резкие порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достичь 14 м/с.

Пожарная опасность 9 мая

По информации синоптиков, пожарная опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Затишье;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилково;
  • Измаил.
В Одесской области пожарная опасность на 9 мая
9 мая в Одесской области объявлена пожароопасность. Фото: ГМЦ Черного и Азовского морей

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.

Одесса
непогода
Укргидрометцентр
Одесская область
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синоптик
Новости Одессы
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