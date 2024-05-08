Желтый уровень опасности в Одесской области — синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Одесской области объявили опасные погодные условия на 9 мая. Иллюстративное фото: УНИАН

Опасность в связи с порывами сильного ветра и возможными осадками объявили в Одесской области завтра, 9 мая. Вдоль побережья ожидается шквальный ветер и грозы, а также в некоторых районах существует угроза возникновения пожаров.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Резкие порывы ветра

Сегодня, 8 мая, вечером и ночью ожидается гроза. Также по берегу Одесчины ночью и днем 9 мая прогнозируют резкие порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достичь 14 м/с.

Пожарная опасность 9 мая

По информации синоптиков, пожарная опасность будет сохраняться и распространяться почти по всей территории Одесского региона. Так, уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Затишье;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

9 мая в Одесской области объявлена пожароопасность. Фото: ГМЦ Черного и Азовского морей

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.

Также синоптики прогнозировали минусовую температуру ночью на выходных и объявили о первом уровне опасности, связанном со сложными метеорологическими условиями.