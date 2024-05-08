Жовтий рівень небезпеки на Одещині — синоптики попередили про погіршення погодних умов
Небезпеку внаслідок поривів сильного вітру та можливих опадів оголосили в Одеській області на завтра, 9 травня. Вздовж узбережжя очікується шквальний вітер та грози, також в деяких районах існує загроза виникнення пожеж.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Різкі пориви вітру
Сьогодні, 8 травня, ввечері та вночі очікується гроза. Також вздовж узбережжя Одещини вночі та вдень 9 травня прогнозують різкі пориви північно-східного вітру. Його швидкість може сягнути 14 м/с.
Пожежна небезпека 9 травня
За інформацією синоптиків, пожежна небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Затишшя;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.
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