Жовтий рівень небезпеки на Одещині — синоптики попередили про погіршення погодних умов

В Одеській області оголосили небезпечні погодні умови на завтра, 9 травня. Ілюстративне фото: УНІАН

Небезпеку внаслідок поривів сильного вітру та можливих опадів оголосили в Одеській області на завтра, 9 травня. Вздовж узбережжя очікується шквальний вітер та грози, також в деяких районах існує загроза виникнення пожеж.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Різкі пориви вітру

Сьогодні, 8 травня, ввечері та вночі очікується гроза. Також вздовж узбережжя Одещини вночі та вдень 9 травня прогнозують різкі пориви північно-східного вітру. Його швидкість може сягнути 14 м/с.

Пожежна небезпека 9 травня

За інформацією синоптиків, пожежна небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

9 травня в Одеській області оголошена пожежна небезпека. Фото: ГМЦ Чорного та Азовського морів

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.