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Жовтий рівень небезпеки на Одещині — синоптики попередили про погіршення погодних умов

8 травня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Жовтий рівень небезпеки на Одещині — синоптики попередили про погіршення погодних умов
В Одеській області оголосили небезпечні погодні умови на завтра, 9 травня. Ілюстративне фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Небезпеку внаслідок поривів сильного вітру та можливих опадів оголосили в Одеській області на завтра, 9 травня. Вздовж узбережжя очікується шквальний вітер та грози, також в деяких районах існує загроза виникнення пожеж.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Різкі пориви вітру

Сьогодні, 8 травня, ввечері та вночі очікується гроза. Також вздовж узбережжя Одещини вночі та вдень 9 травня прогнозують різкі пориви північно-східного вітру. Його швидкість може сягнути 14 м/с.

Пожежна небезпека 9 травня

За інформацією синоптиків, пожежна небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Затишшя;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкове;
  • Ізмаїл.
На Одещині пожежна небезпека на 9 травня
9 травня в Одеській області оголошена пожежна небезпека. Фото: ГМЦ Чорного та Азовського морів

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

Також синоптики прогнозували мінусову температуру вночі на вихідних та оголосили про перший рівень небезпеки, пов'язаний зі складними метеорологічними умовами.

Одеса
негода
Укргідрометцентр
Одеська область
пожежна небезпека
синоптик
Новини Одеси
вітер
штромове попередження

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