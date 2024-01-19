Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 января.

Желтый уровень опасности — синоптики рассказали о погоде в Одессе
19 января 2024 08:55
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
В течение дня и ночи 19 января в Одессе ожидается густой туман. Синоптики сообщили о желтом уровне опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Днем небольшой дождь.
- Ночью и утром туман.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6...+7 °С, днем +5...+8 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Утром и днем небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман, гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -1...+5 °С, днем +3...+9 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Погода в Украине 19 января
Напомним, погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Наряду с потеплением придут и осадки, в виде мокрого снега и дождя.
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