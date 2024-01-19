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Желтый уровень опасности — синоптики рассказали о погоде в Одессе

19 января 2024 08:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 января.
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В течение дня и ночи 19 января в Одессе ожидается густой туман. Синоптики сообщили о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Днем небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+7 °С, днем +5...+8 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Утром и днем небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман, гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -1...+5 °С, днем +3...+9 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 19 января

Напомним, погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Наряду с потеплением придут и осадки, в виде мокрого снега и дождя.

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