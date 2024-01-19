Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 січня

Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Протягом дня та ночі 19 січня в Одесі очікується густий туман. Синоптики повідомили про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+7 °С, вдень +5...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вранці та вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -1...+5 °С, вдень +3...+9 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 січня

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найбільш тепло буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть і опади, у вигляді мокрого снігу та дощу.