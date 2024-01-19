Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 січня

Жовтий рівень небезпеки — синоптики розповіли про погоду в Одесі
19 січня 2024 08:55
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
Протягом дня та ночі 19 січня в Одесі очікується густий туман. Синоптики повідомили про жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6...+7 °С, вдень +5...+8 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вранці та вдень невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -1...+5 °С, вдень +3...+9 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Погода в Україні 19 січня
Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найбільш тепло буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть і опади, у вигляді мокрого снігу та дощу.
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