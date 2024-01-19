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Жовтий рівень небезпеки — синоптики розповіли про погоду в Одесі

19 січня 2024 08:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 січня
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом дня та ночі 19 січня в Одесі очікується густий туман. Синоптики повідомили про жовтий рівень небезпеки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+7 °С, вдень +5...+8 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вранці та вдень невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -1...+5 °С, вдень +3...+9 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 19 січня

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найбільш тепло буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть і опади, у вигляді мокрого снігу та дощу.

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