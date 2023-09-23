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Журналисты узнали, наказали ли Одесского чиновника, который ездил пьяный за рулем

23 сентября 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Журналисты узнали, наказали ли Одесского чиновника, который ездил пьяный за рулем
Одесский чиновник Сергей Мул. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ноябре 2022 года полицейские остановили автомобиль начальника Одесского регионального управления государственной пограничной службы генерал-майора Мула Сергея Анатольевича. Он ездил пьяным в комендантский час. Журналисты провели расследование и узнали, наказали ли чиновника.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Остановка нетрезвого чиновника

В прошлом году, 14 ноября, главного пограничника Одесской области Мула остановили правоохранители. Произошло это почти в 02:00 во время комендантского часа.

В протоколе говорится, что Мул находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. К тому же чиновник управлял автомобилем, который не был зарегистрирован.

Фамилия Мула приобрела популярность в январе 2023 года, когда произошел скандал с его подчиненной. Тогда пресс-офицер Южного управления пограничной службы поехала в Париж встречать Новый год во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Пост подчиненной Мула. Фото: скриншот

Наказание для главного пограничника Одесской области

Журналисты "Украинской правды" провели расследование и узнали, наказали ли чиновника за нарушение.

Как оказалось, Мул победил первую инстанцию относительно номерного знака прикрытия, а патрульная полиция выиграла апелляцию.

"Однако Мул обратился в суд относительно пересмотра судебного решения по нововыявленным обстоятельствам и выиграл. Какие это нововыявленные обстоятельства — неизвестно, поскольку тексты двух постановлений в реестре судебных решений скрыты", — говорится в расследовании.

Относительно возможного вождения в нетрезвом состоянии Мул предоставил суду заключение результатов медицинского осмотра, которое якобы было составлено почти в 05:00 того же дня. Оно показало, что Мул не находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако на просьбу полицейских пройти проверку на трезвость на месте остановки Мул отказал.

Напомним, в столице нетрезвый водитель совершила ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Также мы писали, что Шевченковский районный суд Львова завершил дело о езде врача в нетрезвом состоянии. Правоохранители остановили его почти с тремя промилле алкоголя.

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