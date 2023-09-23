Журналісти дізналися, чи покарали Одеського посадовця, який їздив п'яний за кермом
У листопаді 2022 року поліцейські зупинили автомобіль начальника Одеського регіонального управління державної прикордонної служби, генерал-майора Мула Сергія Анатолійовича. Він їздив п'яним у комендантську годину. Журналісти провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця.
Про це повідомляє "Українська правда".
Зупинка нетверезого посадовця
Минулого року, 14 листопада, головного прикордонника Одеської області Мула зупинили правоохоронці. Відбулося це майже о 02:00 годині під час комендантської години.
У протоколі йдеться, що Мул перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. До того ж посадовець керував автівкою, яка не була зареєстрована.
Прізвище Мула набуло популярності у січня 2023 року, коли стався скандал з його підлеглою. Тоді пресофіцер Південного управління прикордонної служби поїхала в Париж зустрічати Новий рік під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Покарання для головного прикордонника Одеської області
Журналісти "Української правди" провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця за порушення.
Як виявилось, Мул переміг першу інстанцію щодо номерного знака прикриття, а патрульна поліція виграла апеляцію.
"Однак Мул звернувся до суду щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами і виграв. Які це нововиявлені обставини — невідомо, оскільки тексти двох ухвал в реєстрі судових рішень приховані", — йдеться в розслідуванні.
Щодо можливого кермування в нетверезому стані Мул надав суду висновок результатів медичного огляду, який начебто було складено майже о 05:00 того ж дня. Він засвідчив, що Мул не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак на прохання поліцейських пройти перевірку на тверезість на місці зупинки Мул відмовив.
Нагадаємо, у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.
Також ми писали, що Шевченківський районний суд Львова завершив справу про їзду лікаря у нетверезому стані. Правоохоронці зупинили його із майже трьома проміле алкоголю.