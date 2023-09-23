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Журналісти дізналися, чи покарали Одеського посадовця, який їздив п'яний за кермом

23 вересня 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Журналісти дізналися, чи покарали Одеського посадовця, який їздив п'яний за кермом
Одеський посадовець Сергій Мул. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У листопаді 2022 року поліцейські зупинили автомобіль начальника Одеського регіонального управління державної прикордонної служби, генерал-майора Мула Сергія Анатолійовича. Він їздив п'яним у комендантську годину. Журналісти провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Зупинка нетверезого посадовця

Минулого року, 14 листопада, головного прикордонника Одеської області Мула зупинили правоохоронці. Відбулося це майже о 02:00 годині під час комендантської години.

У протоколі йдеться, що Мул перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. До того ж посадовець керував автівкою, яка не була зареєстрована.

Прізвище Мула набуло популярності у січня 2023 року, коли стався скандал з його підлеглою. Тоді пресофіцер Південного управління прикордонної служби поїхала в Париж зустрічати Новий рік під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Допис підлеглої Мула. Фото: скриншот

Покарання для головного прикордонника Одеської області

Журналісти "Української правди" провели розслідування та дізналися, чи покарали посадовця за порушення.

Як виявилось, Мул переміг першу інстанцію щодо номерного знака прикриття, а патрульна поліція виграла апеляцію.

"Однак Мул звернувся до суду щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами і виграв. Які це нововиявлені обставини — невідомо, оскільки тексти двох ухвал в реєстрі судових рішень приховані", — йдеться в розслідуванні.

Щодо можливого кермування в нетверезому стані Мул надав суду висновок результатів медичного огляду, який начебто було складено майже о 05:00 того ж дня. Він засвідчив, що Мул не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Однак на прохання поліцейських пройти перевірку на тверезість на місці зупинки Мул відмовив.

Нагадаємо, у столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.

Також ми писали, що Шевченківський районний суд Львова завершив справу про їзду лікаря у нетверезому стані. Правоохоронці зупинили його із майже трьома проміле алкоголю. 

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