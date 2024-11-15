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Журналисты Новини.LIVE получили награды от Одесской ОВА

15 ноября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесскую редакцию Новини.LIVE отметили в ОВА
Врученные журналистам грамоты. Фото: Новини.LIVЕ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В честь Дня работников радио, телевидения и связи в Одессе отметили и наградили журналистов. Вместе с коллегами почетные грамоты и цветы от руководства облгосадминистрации получили и представители команды Новини.LIVE.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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За что наградили

Грамоты за весомый вклад в укрепление информационной безопасности в условиях военного положения, формирование общественного мнения, обеспечение граждан доступом к качественной информации и высокий профессионализм получили главный редактор Одесской редакции Новини.LIVE Виктор Бабаенко, журналист Анастасия Рвачова и фотокорреспондент Юлия Браславская.

К журналистам обратился начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"Вы сегодня доносите до людей информацию. Ее много сейчас негативной — таковы современные реалии. Но и за те положительные новости, которые вы находите, чтобы люди понимали: страна живет, двигается, — за это я вам очень благодарен. Я иногда могу с вами не соглашаться, спорить, но вы помогаете людям верить",  сказал он.

Напомним, в канун 1000 дней полномасштабной войны министр внутренних дел Украины наградил военнослужащих Национальной гвардии и пограничной службы, полицейских и спасателей. Также украинский актер стал победителем международного кинофестиваля.

Одесса журналисты Одесская область награда Одесская ОГА Новости Одессы

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