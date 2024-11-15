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Журналісти Новини.LIVE отримали нагороди від Одеської ОВА

15 листопада 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеську редакцію Новини.LIVE відзначили в ОВА
Вручені журналістам грамоти. Фото: Новини.LIVЕ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку в Одесі відзначили і нагородили журналістів. Разом з колегами почесні грамоти і квіти від керівництва обласної військової адміністрації отримали й представники команди Новини. LIVE. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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За що нагородили

Грамоти за вагомий внесок у зміцнення інформаційної безпеки в умовах воєнного стану, формування суспільної думки, забезпечення громадян доступом до якісної інформації й високий професіоналізм отримали головний редактор Одеської редакції Новини.LIVE Віктор Бабаєнко, журналістка Анастасія Рвачова та фотокореспондентка Юлія Браславська. 

До журналістів звернувся начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Ви сьогодні доносите до людей інформацію. Її багато зараз негативної — такі сучасні реалії. Але й за ті позитивні новини, які ви знаходите, щоби люди розуміли: країна живе, рухається, — за це я вам дуже вдячний. Я інколи можу з вами не погоджуватися, сперечатися, але ви допомагаєте людям вірити", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні 1000 днів повномасштабної війни міністр внутрішніх справ України нагородив військовослужбовців Національної гвардії та прикордонної служби, поліцейських і рятувальників. Також український актор став переможцем міжнародного кінофестивалю.

Одеса журналісти Одеська область нагорода Одеська ОДА Новини Одеси

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