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"Зима приближается": в Одесской области открыли более полусотни пунктов несокрушимости

5 сентября 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зима приближается": в Одесской области открыли более полусотни пунктов несокрушимости
Открытие пункта несокрушимости. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ГСЧС уже развернула 56 мобильных и стационарных пунктов несокрушимости. Они размещаются на базе пожарных частей как в городе Одесса, так и на территории области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Пункты несокрушимости в Одесской области

"Война продолжается и враг не покидает своих террористических намерений против мирного населения. В связи с этим специалисты ГСЧС осуществляют отработку готовности функционирования Пунктов несокрушимости для оказания помощи населению в случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций, при которых жители будут нуждаться в помощи", — говорится в сообщении.

Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Отметим, существует вероятность, что в осенне-зимний период российские кафиры снова, как и в прошлом году, начнут массово обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В таком случае украинцам придется снова активно пользоваться внешними аккумуляторами — повербанками. Эксперты подчеркивают, что соблюдение простых правил может значительно увеличить срок службы устройства и снизить риск его ломки.

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