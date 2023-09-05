"Зима наближається": на Одещині відкрили понад півсотні пунктів незламності

Відкриття пункту незламності. Фото: ДСНС

ДСНС вже розгорнула 56 мобільних та стаціонарних пунктів незламності. Вони розташовуються на базі пожежних частин як в місті Одеса, так і на території області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"Війна триває і ворог не покидає своїх терористичних намірів проти мирного населення. У звʼязку з цим фахівці ДСНС здійснюють відпрацювання готовності функціонування Пунктів незламності для надання допомоги населенню у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, при яких мешканці потребуватимуть допомоги", – йдеться в повідомленні.

Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Зазначимо, існує ймовірність, що в осінньо-зимовий період російські окупанти знову, як і минулого року почнуть масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. В такому випадку українцям доведеться знову активно користуватися зовнішніми акумуляторами — повербанками. Експерти підкреслюють, що дотримання простих правил може значно збільшити термін служби пристрою та зменшити ризик його ламання.