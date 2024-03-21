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Зима не отступает — синоптики предупредили одесситов о сегодняшних погодных условиях

21 марта 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области 21 марта
Женщина с зонтиком на улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 21 марта, остается более зимней, чем весенней. К сожалению, синоптики снова прогнозируют дожди в городе и области. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +2 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно.
  • Днем небольшой дождь.
  • Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.

Восход: 21 марта солнце взошло в 05:58.
Закат: 21 марта солнце зайдет в 18:11.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 10 минут.

Зима не отступает — синоптики предупредили одесситов о сегодняшних погодных условиях - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами умеренные осадки, днем — дождь.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 0...+5 °C, днем +4...+9 °C тепла.
  • На автодорогах области во время дождя видимость до 2 км, местами гололедица.
Зима не отступает — синоптики предупредили одесситов о сегодняшних погодных условиях - фото 2
Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 21 марта

Погода в Украине сегодня, 21 марта, будет по-настоящему весенней только в некоторых областях. Температура воздуха сегодня ожидается в пределах +8…+12 °С.

Осадки завтра останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

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