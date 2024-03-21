Погода в Одессе и области 21 марта

Зима не отступает — синоптики предупредили одесситов о сегодняшних погодных условиях
Погода в Одессе сегодня, 21 марта, остается более зимней, чем весенней. К сожалению, синоптики снова прогнозируют дожди в городе и области. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +2 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Днем небольшой дождь.
- Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.
Восход: 21 марта солнце взошло в 05:58.
Закат: 21 марта солнце зайдет в 18:11.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 10 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами умеренные осадки, днем — дождь.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °C, днем +4...+9 °C тепла.
- На автодорогах области во время дождя видимость до 2 км, местами гололедица.
Погода в Украине на 21 марта
Погода в Украине сегодня, 21 марта, будет по-настоящему весенней только в некоторых областях. Температура воздуха сегодня ожидается в пределах +8…+12 °С.
Осадки завтра останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Читайте Новини.LIVE!