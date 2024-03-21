Погода в Одесі та області 21 березня

Зима не відступає — синоптики попередили одеситів про погодні умови сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 21 березня, залишається більш зимовою, ніж весняною. На жаль, синоптики знов прогнозують дощі в місті та області. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +2 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.
Схід сонця: 21 березня сонце зійшло о 05:58.
Захід сонця: 21 березня сонце зайде о 18:11.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 10 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями помірні опади, вдень — дощ.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C тепла.
- На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.
Погода в Україні на 21 березня
Погода в Україні сьогодні, 21 березня, буде по-справжньому весняною лише в деяких регіонах. Температура повітря сьогодні очікується протягом дня в межах +8...+12 °С.
Опади завтра ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.
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