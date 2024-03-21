Погода в Одесі та області 21 березня

Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 21 березня, залишається більш зимовою, ніж весняною. На жаль, синоптики знов прогнозують дощі в місті та області. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +2 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вдень невеликий дощ.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Схід сонця: 21 березня сонце зійшло о 05:58.

Захід сонця: 21 березня сонце зайде о 18:11.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 10 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями помірні опади, вдень — дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C тепла.

На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 21 березня

Погода в Україні сьогодні, 21 березня, буде по-справжньому весняною лише в деяких регіонах. Температура повітря сьогодні очікується протягом дня в межах +8...+12 °С.



Опади завтра ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.