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Зима не відступає — синоптики попередили одеситів про погодні умови сьогодні

21 березня 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області 21 березня
Жінка з парасолькою на вулиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 21 березня, залишається більш зимовою, ніж весняною. На жаль, синоптики знов прогнозують дощі в місті та області. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +2 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Схід сонця: 21 березня сонце зійшло о 05:58.
Захід сонця: 21 березня сонце зайде о 18:11.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 10 хвилини.

Зима не відступає — синоптики попередили одеситів про погодні умови сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями помірні опади, вдень — дощ.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °C,  вдень +4...+9 °C тепла.
  • На автошляхах області під час дощу видимість до 2 км, місцями ожеледиця.
Зима не відступає — синоптики попередили одеситів про погодні умови сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 21 березня

Погода в Україні сьогодні, 21 березня, буде по-справжньому весняною лише в деяких регіонах. Температура повітря сьогодні очікується протягом дня в межах +8...+12 °С. 

Опади завтра ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода. 

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