Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 7 марта, будет холоднее, чем вчера. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура -1...+4 °С, днем +5...+10 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 7 марта
Погода в Украине сегодня, 7 марта, немного расстроит украинцев. На всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Только на юге страны будет немного теплее.
В южных областях прогнозируется небольшой дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. В других частях страны осадков не предполагается. На юге страны температура будет +4…+9 °С, а в Закарпатье она может достигнуть до +11 °С.
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