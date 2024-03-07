Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе arrow

Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе

7 марта 2024 06:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе
Женщина в шубе в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 7 марта, будет холоднее, чем вчера. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура -1...+4 °С, днем +5...+10 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине сегодня, 7 марта, немного расстроит украинцев. На всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Только на юге страны будет немного теплее.

В южных областях прогнозируется небольшой дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. В других частях страны осадков не предполагается. На юге страны температура будет +4…+9 °С, а в Закарпатье она может достигнуть до +11 °С.

погода
Одесса
Укргидрометцентр
похолодание
Одесская область
синоптик
прогноз погоды
погода в Украине
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского