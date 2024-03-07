Зима возвращается — синоптики предупредили о похолодании сегодня в Одессе

Женщина в шубе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 7 марта, будет холоднее, чем вчера. Температура воздуха будет составлять +6 °С днем и +3 °С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, однако утром ожидается кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура -1...+4 °С, днем +5...+10 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине сегодня, 7 марта, немного расстроит украинцев. На всей территории Украины будет сухая, но холодная погода. Только на юге страны будет немного теплее.



В южных областях прогнозируется небольшой дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. В других частях страны осадков не предполагается. На юге страны температура будет +4…+9 °С, а в Закарпатье она может достигнуть до +11 °С.