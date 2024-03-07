Зима повертається — синоптики попередили про похолодання сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 7 березня, буде холоднішою за вчора. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, проте вранці очікується короткочасний підйом рівня моря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура -1...+4 °С, вдень +5...+10°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 7 березня
Погода в Україні сьогодні, 7 березня, трохи засмутить українців. По всій території України буде суха, але холодна погода. Лише на півдні країни буде трохи тепліше.
Сьогодні у південних областях прогнозується невеликий дощ, який уночі може перейти у мокрий сніг. В інших частинах країни опадів не передбачається. На півдні країни температура становитиме +4…+9 °С, а на Закарпатті вона може досягти до +11 °С.
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