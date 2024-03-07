Зима повертається — синоптики попередили про похолодання сьогодні в Одесі

Жінка у шубі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 7 березня, буде холоднішою за вчора. Температура повітря становитиме +6 °С вдень і +3 °С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, проте вранці очікується короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура -1...+4 °С, вдень +5...+10°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 березня

Погода в Україні сьогодні, 7 березня, трохи засмутить українців. По всій території України буде суха, але холодна погода. Лише на півдні країни буде трохи тепліше.



Сьогодні у південних областях прогнозується невеликий дощ, який уночі може перейти у мокрий сніг. В інших частинах країни опадів не передбачається. На півдні країни температура становитиме +4…+9 °С, а на Закарпатті вона може досягти до +11 °С.