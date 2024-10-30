Прогноз погоды в Одессе на 31 октября.

Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 31 октября, в Одессе будет прохладная погода. Осадков или сильного ветра не предполагается.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 31 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

Температура морской воды +14...+15 °С.

Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 31 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, местами до 0...+2 °С, днем +13...+18°С.

Температура морской воды +14...+15 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

В Гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура воздуха в течение следующего месяца составит +5...+6 °С. Среднее количество осадков в месяц — 38 мм.

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