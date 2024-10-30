Прогноз погоди в Одесі на 31 жовтня

Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 31 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Опадів або сильного вітру не передбачається.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 31 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 31 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, місцями до 0...+2 С°, вдень +13...+18 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

У Гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура повітря протягом наступного місяця становитиме +5...+6 °С. Середня кількість опадів за місяць — 38 мм.

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