Прогноз погоди в Одесі на 31 жовтня

Зима все ближче — яка погода буде в Одесі 31 жовтня
30 жовтня 2024 20:03
Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
У четвер, 31 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Опадів або сильного вітру не передбачається.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі на 31 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
- Температура морської води +14...+15 °С.
Погода в Одеській області 31 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °С, місцями до 0...+2 С°, вдень +13...+18 °С.
- Температура морської води +14...+15 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
У Гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура повітря протягом наступного місяця становитиме +5...+6 °С. Середня кількість опадів за місяць — 38 мм.
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