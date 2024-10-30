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Зима все ближче — яка погода буде в Одесі 31 жовтня

30 жовтня 2024 20:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі на 31 жовтня
Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 31 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Опадів або сильного вітру не передбачається. 

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 31 жовтня 

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 31 жовтня

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, місцями до 0...+2 С°, вдень +13...+18 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

У Гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура повітря протягом наступного місяця становитиме +5...+6 °С. Середня кількість опадів за місяць — 38 мм. 

Читайте також про те, яка погода буде завтра у Львові. Раніше ми повідомляли про смог у Києві і про те, якою може бути його причина. 

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20:03 Зима все ближче — яка погода буде в Одесі 31 жовтня

20:00 Мобілізація у листопаді — кому будуть вручати повістки першими

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