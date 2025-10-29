Прогноз погоды в Одессе на 29 октября: прохладно и ветрено, без осадков

Люди на одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 29 октября, в Одессе будет прохладная погода. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Также сегодня ожидается достаточно сильный ветер. Чтобы насладиться осенней красотой города желающим стоит одеваться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

