Україна
Главная Одесса Зима уже близко, одевайтесь потеплее — погода в Одессе сегодня

Дата публикации 29 октября 2025 05:46
обновлено: 20:35
Прогноз погоды в Одессе на 29 октября: прохладно и ветрено, без осадков
Люди на одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 29 октября, в Одессе будет прохладная погода. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Также сегодня ожидается достаточно сильный ветер. Чтобы насладиться осенней красотой города желающим стоит одеваться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что Карпаты засыпало снегом. Также мы писали, что Диденко дала прогноз погоды на завтра.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
