Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня: прохолодно та вітряно, без опадів

Люди на одній із вулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 29 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Однак опадів синоптики не прогнозують. Також сьогодні очікується досить сильний вітер. Щоб насолодитися осінньою красою міста охочим варто вдягатися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +15…+17°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також хмарно з проясненннями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли, що Карпати засипало снігом. Також ми писали, що Діденко дала прогноз погоди на завтра.