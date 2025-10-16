Видео
В Одессе сегодня будет по-зимнему – стоит одеваться потеплее

В Одессе сегодня будет по-зимнему – стоит одеваться потеплее

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 05:46
Погода в Одессе 15 октября: холодно, без осадков, слабый ветер
Ребята гуляют по Приморскому бульвару. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 октября в Одессе ожидается холодная погода без осадков. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому общий комфорт в течение дня сохранится и позволит жителям города чувствовать себя относительно уютно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8°C, днем — +13...+15°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до +3...+8 °C, днем поднимется до +10...+15 °C. На автодорогах утром видимость хорошая.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Также мы писали, что Диденко дала прогноз погоды сегодня.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
