Погода в Одессе 15 октября: холодно, без осадков, слабый ветер

Сегодня, 16 октября в Одессе ожидается холодная погода без осадков. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому общий комфорт в течение дня сохранится и позволит жителям города чувствовать себя относительно уютно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8°C, днем — +13...+15°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до +3...+8 °C, днем поднимется до +10...+15 °C. На автодорогах утром видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

