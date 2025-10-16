Погода в Одесі 15 жовтня: холодно, без опадів, слабкий вітер

Хлопці гуляють Приморським бульваром. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 жовтня в Одесі очікується холодна погода без опадів. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому загальний комфорт протягом дня збережеться і дозволить жителям міста почуватися відносно затишно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень — +13…+15°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура впаде до +3…+8 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. На автошляхах зранку видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Київщині очікується погіршення погодних умов. Також ми писали, що Діденко дала прогноз погоди на сьогодні.