Погода в Одесі 15 жовтня: холодно, без опадів, слабкий вітер

В Одесі сьогодні буде по-зимовому – варто одягатися тепліше
Сьогодні, 16 жовтня в Одесі очікується холодна погода без опадів. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому загальний комфорт протягом дня збережеться і дозволить жителям міста почуватися відносно затишно.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень — +13…+15°C.
Погода в Одеській області
В Одеській області сьогодні також буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура впаде до +3…+8 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. На автошляхах зранку видимість добра.
