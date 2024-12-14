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Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

14 декабря 2024 06:37
Рвачова Анастасия - редактор
Зимняя 1000 грн Зеленского - кто не может оформить или почему не все могут оформить
Человек держит купюры в тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Рвачова Анастасия - редактор

Украинцы начали получать первые выплаты по 1000 гривен в рамках новой программы зимней поддержки. Однако не всем удалось быстро оформить эту помощь из-за технических трудностей и бюрократических задержек. Но кое-кто сталкивается с проблемами, когда не получается оформить из-за бюрократических нюансов.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, получили ли они эти средства и на что планируют потратить.

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Поддержка украинцев

Со старта вокруг программы зимней поддержки было достаточно много споров и недоразумений: часть украинцев были против таких выплат во время, когда деньги нужны на фронте, другие — наоборот были рады поддержке. Поэтому сегодня известно, что более 5 миллионов человек все же оформили заявку и ждут своих денег. Среди таких Ольга, которая делится, что все до последней копейки потратит на то, чтобы обрадовать своих детей.

"Я подала заявку еще 1 декабря, но пока не получила денег. Как получу, потрачу на детей: куплю им игрушки и еще что им необходимо", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также в программе зарегистрировалась и Елена. Однако девушка планирует оплатить пользование мобильным оператором, ведь в условиях постоянных отключений нужно быть на связи. А остальное и так берет на себя муж.

"Я оформила. Планирую себе пополнить за эти средства мобильный счет. О коммуналке сильно не беспокоюсь — этими расходами занимается муж", — добавляет Елена.

Одесситка Елена. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одесситка Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Раскрытие банковской тайны

Следует сказать, что нашлись люди, которые не собираются оформлять выплату из-за того, что она предполагает раскрытие банковской тайны на 20 лет. Это подчеркивает одессит Константин и добавляет, что собирается последить за новостями и уже позже сделает окончательные выводы.

"Нет, я не оформлял и не знаю, буду ли. Много непонятного видел об этой тысяче, поэтому не уверен, что она мне нужна", — рассказывает Константин.

Одесса Константин. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Константин. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Проблемы с оформлением

В то же время часть горожан все же хочет оформить выплату, так как это будет дополнительной поддержкой. Однако пенсионеры столкнулись с проблемой оформления, так как у них нет смартфонов, хотя пенсия поступает на банковскую карту. В этом случае заявку нужно подавать через "Дію", а не через Укрпочту, так как там эта услуга доступна только тем, кто получает выплаты на адрес. Татьяна Николаевна отмечает, что обращалась в банк с этим вопросом, однако пока решения нет.

"Я не могу оформить, потому что пенсию получаю через банк, а там нужно ее оформлять через приложение. У меня его нет — у меня кнопочный телефон. Поэтому сидим без выплат. Возможно, после 15 декабря появится новая информация. Но если бы была, то я бы уже заплатила за коммуналку, потому что пенсии не хватает", — делится Татьяна Николаевна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожая проблема и у одесситки Валентины. Однако женщина не опускает руки и любым способом пытается найти решение проблемы.

"Нет, не оформила. Мне на почте сказали, что нельзя оформить, потому что я получаю пенсию через банк на карточку. Собиралась сейчас зайти уточнить, но света нет — никто мне ничего не скажет", — заключает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Зимняя "тысяча Зеленского" вызывает разные мнения. С одной стороны, она действительно помогает людям покрыть определенные расходы, особенно в сложный зимний период. Это поддержка, которая для многих существенна, и ее польза очевидна. С другой стороны, возникает вопрос эффективности: стоит ли распределять средства всем без исключения, не лучше ли направить их на помощь наиболее уязвимым слоям населения, нуждающимся в этом больше всего? Оптимальный подход мог бы включать в себя точечное распределение ресурсов для максимальной эффективности.

Напомним, мы раньше писали, как и когда насчитают 1000 грн помощи от государства.

Также мы писали о том, кто во Львове подал заявку на зимнюю тысячу Зеленского.

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