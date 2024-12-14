Зимова 1000 грн Зеленського - хто не може оформити або чому не всі можуть оформити

Людина тримає тисячогривневі купюри. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Українці почали отримувати перші виплати по 1000 гривень у рамках нової програми зимової єПідтримки. Однак не всім вдалося швидко оформити цю допомогу через технічні труднощі та бюрократичні затримки. Але дехто стикається з проблемами, коли не виходить оформити через бюрократичні нюанси.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи отримали вони ці кошти та на що планують витратити.

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Підтримка українців

Зі старту навколо програми зимової єПідтримки було досить багато суперечок та непорозумінь: частина українців були проти таких виплат у час, коли гроші потрібні на фронті, інші — навпаки були раді підтримці. Тож на сьогодні відомо, що понад 5 мільйонів людей все ж оформили заявку та чекають своїх грошей. Серед таких Ольга, яка ділиться, що все до останньої копійки витратить на те, щоб порадувати своїх дітей.

"Я подала заявку ще 1 грудня, але поки не отримала грошей. Як отримаю, витрачу на дітей: куплю їм іграшки й ще, що їм необхідне", — каже Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також у програмі зареєструвалася й Олена. Проте дівчина планує оплатити собі користування мобільним оператором, адже в умовах постійних відключень потрібно бути на звʼязку. А решту і так бере на себе чоловік.

"Я оформила. Планую собі поповнити за ці кошти мобільний рахунок. Про комуналку сильно не турбуюся — цими витратами займається чоловік", — додає Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Розкриття банківської таємниці

Варто сказати, що знайшлися люди, які не збираються оформлювати виплату через те, що вона передбачає розкриття банківської таємниці на 20 років. На цьому наголошує одесит Костянтин та додає, що збирається постежити за новинами і вже пізніше зробить остаточні висновки.

"Ні, я не оформлював і не знаю, чи буду. Багато незрозумілого бачив про цю тисячу, тому не впевнений, що потрібна вона мені", — розповідає Костянтин.

Одесит Костянтин. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Проблеми з оформленням

Водночас частина містян все ж хоче оформити виплату, бо це буде додатковою підтримкою. Але пенсіонери зіштовхнулися з проблемою оформлення, оскільки не мають смартфон, однак пенсія надходить на банківську картку. В цьому випадку заявку потрібно подавати через "Дію", а не через Укрпошту. Оскільки там ця послуга доступна тільки тим, хто отримує виплату на адресу. Тетяна Миколаївна зазначає, що ходила до банку з цим питанням, проте наразі немає цьому вирішення.

"Я не можу оформити, бо пенсію отримую через банк, а там потрібно її оформлювати через застосунок. В мене його немає — я маю кнопковий телефон. Тому сидимо без виплат. Можливо, після 15 грудня зʼявиться нова інформація. Але якби була, то я б уже заплатила за комуналку, бо пенсії не вистачає", — ділиться Тетяна Миколаївна.

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожа проблема і в одеситки Валентини. Проте жінка не опускає руки та у будь-який спосіб намагається знайти розв'язання проблеми.

"Ні, не оформила. Мені на пошті сказали, що не можна оформити, бо я отримую пенсію через банк на картку. Збиралася зараз зайти уточнити, але світла немає — ніхто мені нічого не скаже", — підсумовує Валентина.

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

До зимової "тисячі Зеленського" різне ставлення. З одного боку, вона дійсно допомагає людям покрити певні витрати, особливо в складний зимовий період. Це підтримка, яка для багатьох є суттєвою, і її користь очевидна. З іншого боку, виникає питання ефективності: чи варто розподіляти кошти всім без винятку, чи краще спрямувати їх на допомогу найбільш уразливим верствам населення, які потребують цього найбільше? Оптимальний підхід міг би включати точковий розподіл ресурсів для максимальної ефективності.

Нагадаємо, ми раніше писали, як і коли нарахують 1000 грн допомоги від держави.

Також ми писали про те, хто у Львові подав заявку на зимову "тисячу Зеленського".