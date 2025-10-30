Женщина сорвала флаг Украины в Одессе - полиция объявила подозрение

Полицейский во время следствия. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе женщина публично оскорбила государственный флаг Украины. Инцидент произошел средь бела дня возле супермаркета в Пересыпском районе города. Правоохранители установили нарушительницу после анализа видео с камер наблюдения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Надругательство над флагом

Полиция Одессы во время мониторинга социальных сетей обнаружила видео, на котором неизвестная женщина срывает государственный флаг Украины с фасада магазина и выбрасывает его в мусорник. Происшествие произошло возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе. В ходе розыскных действий правоохранители установили, что к преступлению причастна 35-летняя одесситка, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.

Женщина перед совершением преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины — публичное надругательство над государственными символами. После сбора доказательств ей сообщили о подозрении. Объяснять свой поступок подозреваемая отказалась. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

