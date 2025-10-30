Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сорвала флаг Украины — в Одессе будут судить женщину

Сорвала флаг Украины — в Одессе будут судить женщину

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:39
обновлено: 11:22
Женщина сорвала флаг Украины в Одессе - полиция объявила подозрение
Полицейский во время следствия. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе женщина публично оскорбила государственный флаг Украины. Инцидент произошел средь бела дня возле супермаркета в Пересыпском районе города. Правоохранители установили нарушительницу после анализа видео с камер наблюдения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Надругательство над флагом

Полиция Одессы во время мониторинга социальных сетей обнаружила видео, на котором неизвестная женщина срывает государственный флаг Украины с фасада магазина и выбрасывает его в мусорник. Происшествие произошло возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе. В ходе розыскных действий правоохранители установили, что к преступлению причастна 35-летняя одесситка, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.

В Одесі жінка зірвала державний прапор
Женщина перед совершением преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины — публичное надругательство над государственными символами. После сбора доказательств ей сообщили о подозрении. Объяснять свой поступок подозреваемая отказалась. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что харьковчанка получила приговор за госизмену. Также мы писали, что в Донецкой области разоблачили мужчину, который помогал оккупантам избивать гражданских.

Одесса полиция флаг Одесская область Новости Одессы подозрение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации