Женщина сорвала флаг Украины в Одессе - полиция объявила подозрение

Сорвала флаг Украины — в Одессе будут судить женщину
В Одессе женщина публично оскорбила государственный флаг Украины. Инцидент произошел средь бела дня возле супермаркета в Пересыпском районе города. Правоохранители установили нарушительницу после анализа видео с камер наблюдения.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Надругательство над флагом
Полиция Одессы во время мониторинга социальных сетей обнаружила видео, на котором неизвестная женщина срывает государственный флаг Украины с фасада магазина и выбрасывает его в мусорник. Происшествие произошло возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе. В ходе розыскных действий правоохранители установили, что к преступлению причастна 35-летняя одесситка, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.
Что грозит
Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины — публичное надругательство над государственными символами. После сбора доказательств ей сообщили о подозрении. Объяснять свой поступок подозреваемая отказалась. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
