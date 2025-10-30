Жінка зірвала прапор України в Одесі — поліція оголосила підозру

Поліцейський під час слідства. Фото: Головне управліня Нацполіції Одещини

В Одесі жінка публічно зневажила Державний Прапор України. Інцидент стався серед білого дня біля супермаркету в Пересипському районі міста. Правоохоронці встановили порушницю після аналізу відео з камер спостереження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Наруга над прапором

Поліція Одеси під час моніторингу соціальних мереж виявила відео, на якому невідома жінка зриває державний прапор України з фасаду магазину та викидає його у смітник. Подія сталася біля одного із супермаркетів у Пересипському районі. У ході розшукових дій правоохоронці встановили, що до злочину причетна 35-річна одеситка, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочини.

Жінка перед вчиненням злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами. Після збору доказів їй повідомили про підозру. Пояснювати свій вчинок підозрювана відмовилася. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

