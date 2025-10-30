Відео
Україна
Головна Одеса Зірвала прапор України — в Одесі судитимуть жінку

Зірвала прапор України — в Одесі судитимуть жінку

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:39
Оновлено: 10:40
Жінка зірвала прапор України в Одесі — поліція оголосила підозру
Поліцейський під час слідства. Фото: Головне управліня Нацполіції Одещини

В Одесі жінка публічно зневажила Державний Прапор України. Інцидент стався серед білого дня біля супермаркету в Пересипському районі міста. Правоохоронці встановили порушницю після аналізу відео з камер спостереження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Наруга над прапором

Поліція Одеси під час моніторингу соціальних мереж виявила відео, на якому невідома жінка зриває державний прапор України з фасаду магазину та викидає його у смітник. Подія сталася біля одного із супермаркетів у Пересипському районі. У ході розшукових дій правоохоронці встановили, що до злочину причетна 35-річна одеситка, раніше неодноразово судима за крадіжки та наркозлочини.

В Одесі жінка зірвала державний прапор
Жінка перед вчиненням злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами. Після збору доказів їй повідомили про підозру. Пояснювати свій вчинок підозрювана відмовилася. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що харків'янка отримала вирок за держзраду. Також ми писали, що на Донеччині викрили чоловіка, який допомагав окупантам бити цивільних.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
