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Злоумышленники разбили памятную табличку в честь одесского активиста Максима Чайки

24 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Злоумышленники разбили памятную табличку в честь одесского активиста Максима Чайки
Разбитая памятная табличка в честь одесского активиста. Фото: Александр Жирносенко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе обнаружили разбитую памятную табличку в честь одесского общественного деятеля. Она была символом уважения к Максиму Чайке, умершему за национальные ценности своего государства.

Об этом сообщают местные активисты.

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На Александровском проспекте в Одессе установлена памятная табличка в честь Максима Чайки. Этот знак увековечивал память об известном активисте и его вкладе в развитие города. Однако сегодня неизвестные злоумышленники ее разбили.

Разбили табличную в честь памяти Максима Чайки
Разбитая табличка в честь памяти активиста Максима Чайки в Одессе. Фото: Александр Жирносенко

Максим Чайка: деятельность и гибель

Максим Чайка был известным в Одессе активистом и общественным деятелем, оказывавшим значительное влияние на общественную жизнь города. Он активно выступал за права и интересы местного населения, боролся с коррупцией и недостатками в работе органов власти.

17 апреля 2009 года, во время столкновения с представителями ультралевого движения "Антифа", получил два ножевых ранения и через несколько часов скончался в больнице от потери крови. Был установлен убийца Чайки — Андрей Довгань, 1985 года рождения, сразу же выехавший из Украины в Россию. Отец погибшего студента просил товарищей Максима не мстить за гибель сына и возложил все надежды в расследовании убийства на следствие, которое продолжается.

Нападения на активистов

Мы ранее писали, что в Тбилиси неизвестные совершили по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, а также членов их семей, выступающих против закона об иноагентах. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ничего не знает об организаторах нападений и предполагает, что за соответствующими беспорядками могут стоять они сами.

Также мы сообщали, что в Южной Корее произошло нападение на оппозиционного лидера Ли Чже Мена. Во время встречи с поклонниками неизвестный мужчина ударил его острым предметом в шею.

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