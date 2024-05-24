Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зловмисники розбили пам'ятну табличку на честь одеського активіста Максима Чайки arrow

Зловмисники розбили пам'ятну табличку на честь одеського активіста Максима Чайки

24 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зловмисники розбили пам'ятну табличку на честь одеського активіста Максима Чайки
Розбита пам'ятна табличка на честь одеського активіста. Фото: Олександр Жірносенко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.

Про це повідомляють місцеві активісти.

Читайте також:

На Олександрівському проспекті в Одесі була встановлена пам'ятна табличка на честь Максима Чайки. Цей знак увічнював пам'ять про відомого активіста та його вклад у розвиток міста. Однак сьогодні невідомі зловмисники її розбили.

Розбили табличну на честь пам'яті Максима Чайки
Розбита тамбличка на честь пам'яті активіста максима Чайки в Одесі. Фото: Олександр Жірносенко

Максим Чайка: діяльність та загибель

Максим Чайка був відомим в Одесі активістом та громадським діячем, який здійснював значний вплив на громадське життя міста. Він активно виступав за права та інтереси місцевого населення, боровся з корупцією та недоліками у роботі органів влади.

17 квітня 2009 року, під час сутички з представниками ультралівого руху "Антифа", отримав два ножових поранення і через декілька годин помер у лікарні від втрати крові. Був встановлений вбивця Чайки — Андрій Довгань, 1985 року народження, який одразу ж виїхав з України до Росії. Батько загиблого студента просив  товаришів Максима не мститися за загибель сина і поклав всі надії у розслідуванні вбивства на слідство, яке досі триває.

Напади на активістів

Ми раніше писали, що у Тбілісі невідомі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, а також членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що нічого не знає про організаторів нападів та припускає, що за відповідними заворушеннями можуть стояти вони самі. 

Також ми повідомляли, що у Південній Кореї стався напад на опозиційного лідера Лі Чже Мена. Під час зустрічі з прихильниками невідомий чоловік вдарив його гострим предметом у шию. 

Одеса
смерть
вбивство
націоналісти
вандалізм
Одеська область
активісти
Новини Одеси
пам'ять

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра