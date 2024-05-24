Зловмисники розбили пам'ятну табличку на честь одеського активіста Максима Чайки

Розбита пам'ятна табличка на честь одеського активіста. Фото: Олександр Жірносенко

В Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.

Про це повідомляють місцеві активісти.

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На Олександрівському проспекті в Одесі була встановлена пам'ятна табличка на честь Максима Чайки. Цей знак увічнював пам'ять про відомого активіста та його вклад у розвиток міста. Однак сьогодні невідомі зловмисники її розбили.

Розбита тамбличка на честь пам'яті активіста максима Чайки в Одесі. Фото: Олександр Жірносенко

Максим Чайка: діяльність та загибель

Максим Чайка був відомим в Одесі активістом та громадським діячем, який здійснював значний вплив на громадське життя міста. Він активно виступав за права та інтереси місцевого населення, боровся з корупцією та недоліками у роботі органів влади.

17 квітня 2009 року, під час сутички з представниками ультралівого руху "Антифа", отримав два ножових поранення і через декілька годин помер у лікарні від втрати крові. Був встановлений вбивця Чайки — Андрій Довгань, 1985 року народження, який одразу ж виїхав з України до Росії. Батько загиблого студента просив товаришів Максима не мститися за загибель сина і поклав всі надії у розслідуванні вбивства на слідство, яке досі триває.

Напади на активістів

Ми раніше писали, що у Тбілісі невідомі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, а також членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що нічого не знає про організаторів нападів та припускає, що за відповідними заворушеннями можуть стояти вони самі.



Також ми повідомляли, що у Південній Кореї стався напад на опозиційного лідера Лі Чже Мена. Під час зустрічі з прихильниками невідомий чоловік вдарив його гострим предметом у шию.