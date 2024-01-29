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Значительная часть Одессы до вечера осталась без света — перечень адресов

29 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Значительная часть Одессы до вечера осталась без света — перечень адресов
Энергетик в сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 января, тысячи жителей Одессы оказались без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях энергетической компании ДТЭК. Возобновление электроснабжения планируется к концу рабочего дня. Однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Академическая, 6-26,
  • Черняховского, 1-24,
  • Фонтанская дор., 16-57,
  • просп. Шевченко, 33,
  • пер. Клубничный, 1-29,
  • пер. Педагогический, 5,5а,
  • пер. Тополиный, 1-17,
  • пер. Гвоздичный, 3, 3а,
  • пер. Санаторный, 6а,
  • Французский б-р, 48-89,
  • Гранатная, 20б,
  • Каманина, 1-25,
  • пер. Каманина, 1-4,
  • пер. Морской, 2-29,
  • Тенистая, 2-34,
  • пер. Экономический, 1-5,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • пер. Хрустальный, 1-10,
  • Педагогическая, 2-52,
  • Клубничная, 6,
  • Посмитного, 5-9,
  • Кленовая, 4-13,
  • М. Говорова, 10-26,
  • Солнечная, 7-10,
  • пер. Светлый, 1-7,
  • пер. Северный, 3-12,
  • И.Франко, 25-51,
  • пер. Курортный, 2-5,
  • пер. Гагаринский, 31,
  • пер. Университетский, 1,
  • Генуэзская, 20,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Петрашевского, 7-18,
  • Штурвальная, 3-13,
  • пер. И.Франко, 12-19,
  • Тираспольская, 1-4,
  • Нежинская, 64-72,
  • пер. Маяковского, 1,
  • Новосельского, 98-104,
  • пер. Вице-Адм. Жукова, 12,
  • Бунина, 37-40,
  • пл. Греческая, 1,
  • Гаванная, 6-12,
  • Преображенская, 40,42.

Южный РЭС:

  • Фонтанская дор., 14-75,
  • И.Франко, 1-55,
  • Неделина, 44-111,
  • Окружная, 2-20,
  • пр. Адмиральский, 3-17,
  • Бригадная, 2-101,
  • Петрашевского, 1-22,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а,б,
  • Щоглова, 18-22,
  • Авд.-Черноморского, 1-21,
  • Урожайная, 1-38,
  • Каманина, 3,
  • пер. Костеловской, 6в,
  • пер. Мореходный, 13,
  • Чубаевская, 3-11,
  • пер. Чубаевский, 1-17,
  • пер. Граничный, 16-37,
  • Гвардейская, 1-12,
  • Кондрашина, 1-39,
  • Бернардацци, 5-37,
  • Г. Крут, 38-52,
  • Ивана и Юрия Лип, 16-20,
  • Г. Петрова, 36-40,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2-16,
  • Гераниева, 2,
  • Г. Пограничников, 4,
  • пер. 4-5й Проектный, 4-8,
  • Белорусская, 24,30,
  • Озерная, 43,
  • Проектная, 1,1/2, 1/15,
  • Дружественная 2-3а линия, 13-51.

Северный РЭС:

  • пер. Л.Гинзбург, 2-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Хавкина, 1-51,
  • Ак. Панкратовой, 1-61,
  • пров. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Степовая, 1-31,
  • Геологическая, 9-23,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в конце декабря 2023 Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности, кроме прифронтовых территорий. Это решение принято из-за того, что некоторые люди начали злоупотреблять возможностью не платить за коммуналку.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

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