Значна частина Одеси до вечора залишилися без світла — перелік адрес

Енергетик на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Академічна, 6-26,

Черняховського, 1-24,

Фонтанська дор., 16-57,

просп. Шевченка, 33,

пров. Полуничний, 1-29,

пров. Педагогічний, 5,5а,

пров. Тополиний, 1-17,

пров. Гвоздичний, 3, 3а,

пров. Санаторний, 6а,

Французький б-р, 48-89,

Гранатна, 20б,

Каманіна, 1-25,

пров. Каманіна, 1-4,

пров. Морський, 2-29,

Тіниста, 2-34,

пров. Економічний, 1-5,

Кільцева, 8,8а,

пров. Кришталевий, 1-10,

Педагогічна, 2-52,

Полунична, 6,

Посмітного, 5-9,

Кленова, 4-13,

М.Говорова, 10-26,

Сонячна, 7-10,

пров. Світлий, 1-7,

пров. Північний, 3-12,

І.Франка, 25-51,

пров. Курортний, 2-5,

пров. Гагарінський, 31,

пров. Університетський, 1,

Генуезька, 20,

Кондрашина, 25-43,

Петрашевського, 7-18,

Штурвальна, 3-13,

пров. І.Франка, 12-19,

Тираспольська, 1-4,

Ніжинська, 64-72,

пров. Маяковського, 1,

Новосельського, 98-104,

пров. Віце-Адм. Жукова, 12,

Буніна, 37-40,

пл. Грецька, 1,

Гаванна, 6-12,

Преображенська, 40,42.

Південний РЕМ:

Фонтанська дор., 14-75,

І.Франка, 1-55,

Недєліна, 44-111,

Окружна, 2-20,

пр. Адміральський, 3-17,

Бригадна, 2-101,

Петрашевського, 1-22,

Штурвальна, 17а,

Контр-адмірала Луніна, 7а,б,

Щоглова, 18-22,

Авд.-Чорноморського, 1-21,

Урожайна, 1-38,

Каманіна, 3,

пров. Костеловської, 6в,

пров. Морехідний, 13,

Чубаївська, 3-11,

пров. Чубаївський, 1-17,

пров. Кордонний, 16-37,

Гвардійська, 1-12,

Кондрашина, 1-39,

Бернардацці, 5-37,

Г. Крут, 38-52,

Івана та Юрія Лип, 16-20,

Г. Петрова, 36-40,

Докова, 19,

Суднобудівна, 11,

Трудова, 2-16,

Геранієва, 2,

Г. Прикордонників, 4,

пров. 4-5й Проєктний, 4-8,

Білоруська, 24,30,

Озерна, 43, Проєктна, 1,1/2, 1/15,

Дружний 2-3а лінія, 13-51.

Північний РЕМ:

пров. Л.Гінзбург, 2-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Хавкіна, 1-51,

Ак.Панкратової, 1-61,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Степова, 1-31,

Геологічна, 9-23,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості, крім прифронтових територій. Це рішення ухвалено через те, що деякі люди почали зловживати можливістю не платити за комуналку.