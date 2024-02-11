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Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света

11 февраля 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света
Уведомление о проведении ремонтных работ. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС

  • ул. Учительская, 1 — 27,
  • ул. Дальняя, 1 — 32,
  • ул. Капитана Гаврикова, 1, 2, 2А, 4,
  • ул. Прирейковая, 1 — 38,
  • ул. Стекловая, 2А,
  • пер., 2-й Шестой улицы, 1 — 8,
  • пер., Первый 6-й улицы, 1 — 10,
  • ул. Ак. Горького, 42 — 48,
  • ул. Гаевая, 1 — 23,
  • ул. Житомирская, 44,
  • ул. Самолетная, 1 — 18,
  • ул. Овидиопольская, 13 — 41,
  • ул. Тираспольская, 5 — 24,
  • ул. Условие, 13,
  • пров. 2-й Второй улицы, 1 — 12,
  • пров. Овидиопольский, 1 — 7,
  • ул. Пятая, 1 — 24,
  • ул. Шестая, 1 — 25,
  • ул. Угловая, 1 — 27.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Также мы писали, что в сутки энергетикам Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) Донецкие электросети удалось восстановить электроэнергию в 10 тысячах домов 16 прифронтовых населенных пунктов Донбасса. Специалисты продолжают устанавливать стабильное электроснабжение даже, несмотря на постоянные атаки врага по региону.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
ДТЭК
свет

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