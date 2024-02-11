Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла arrow

Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

11 лютого 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Повідомлення про проведення ремонтних робіт. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 11 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

Читайте також:

Де немає світла

Центральний РЕМ

  • вул. Вчительська, 1 — 27, 
  • вул. Дальня, 1 — 32, 
  • вул. Капітана Гаврикова, 1, 2, 2А, 4, 
  • вул. Прирейкова, 1 — 38, 
  • вул. Стеклова, 2А, 
  • пров., 2-й Шостої вулиці, 1 — 8, 
  • пров., Перший 6-ї вулиці, 1 — 10, 
  • вул. Ак. Гаркавого, 42 — 48, 
  • вул. Гайова, 1 — 23,  
  • вул. Житомирська, 44,  
  • вул. Літакова, 1 — 18, 
  • вул. Овідіопольська, 13 — 41, 
  • вул. Тираспольська, 5 — 24, 
  • вул. Умова, 13,
  • пров. 2-й Другої вулиці, 1 — 12, 
  • пров. Овідіопольський, 1 — 7, 
  • вул. П'ята, 1 — 24, 
  • вул. Шоста, 1 — 25, 
  • вул. Кутова, 1 — 27.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що за добу енергетикам Донбаської паливно-енергетичної компанії (ДТЕК) Донецькі електромережі вдалося відновити електроенергію у 10 тисячах будинків 16 прифронтових населених пунктів Донеччини. Фахівці продовжують встановлювати стабільне електропостачання навіть попри постійні атаки ворога по регіону.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
ДТЕК
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі