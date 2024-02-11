Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Повідомлення про проведення ремонтних робіт. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Центральний РЕМ

вул. Вчительська, 1 — 27,

вул. Дальня, 1 — 32,

вул. Капітана Гаврикова, 1, 2, 2А, 4,

вул. Прирейкова, 1 — 38,

вул. Стеклова, 2А,

пров., 2-й Шостої вулиці, 1 — 8,

пров., Перший 6-ї вулиці, 1 — 10,

вул. Ак. Гаркавого, 42 — 48,

вул. Гайова, 1 — 23,

вул. Житомирська, 44,

вул. Літакова, 1 — 18,

вул. Овідіопольська, 13 — 41,

вул. Тираспольська, 5 — 24,

вул. Умова, 13,

пров. 2-й Другої вулиці, 1 — 12,

пров. Овідіопольський, 1 — 7,

вул. П'ята, 1 — 24,

вул. Шоста, 1 — 25,

вул. Кутова, 1 — 27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що за добу енергетикам Донбаської паливно-енергетичної компанії (ДТЕК) Донецькі електромережі вдалося відновити електроенергію у 10 тисячах будинків 16 прифронтових населених пунктів Донеччини. Фахівці продовжують встановлювати стабільне електропостачання навіть попри постійні атаки ворога по регіону.