Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света

Отсутствует свет. Фото: Freepik

Сегодня, 14 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Преображенская, 2-18,

пров. Маяковского, 8,10,

Французский б-р, 12-23,

пр. Гагарина, 2,4,

Семинарская, 1-2,

пров. Удельный, 2-7,

Софиевская, 34,

пров. Отоновский, 1-7,

Степная, 1-20,

Апрельская, 20-33,

Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,

Алексея Косяченко, 2-12,

Йозефа Прибика (Минская) , 30-49,

Сельская, 29-44,

Т.Татьяны, 3-12,

Туристская, 7-15,

2-я Лагерная, 13-33,

Багрицкого, 40-48,

Бреуса, 37-39,

Весенняя, 1-13,

Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40.

Работы до 19.00

Северный РЭС:

пров. Людмилы Гинзбург, 5-43,

пров. Оранжерейный, 18-43,

Хуторская, 15-105,

Ак. Панкратовой, 1-61,

Ховкина, 1-51,

пров. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Степная, 1-31,

Геологическая, 9-23,

пров. Хуторской, 1-29,

пров. Шебелинский, 13-27,

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Работы до 19.00

Южный РЭС:

2-я Линия Марии Демченко, 61а,

Вавилова, 5-78,

Отважных, 1-50,

Эстафетная, 3-13,

Просвещения, 42-55,

Дружественная 1-3я линия, 16-51,

Бузькова, 33,

пров. Гетманский, 2-10,

Белорусская, 24,30,

Озерная, 43,

Проектная, 1-2.

Работы до 18.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайт и;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Также мы писали, что определенные категории украинцев имеют право на субсидии, значительно уменьшающие суммы их платежек за коммунальные услуги. Однако экономить на электроэнергии можно без льгот.