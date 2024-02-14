Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 14 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- Преображенська, 2-18,
- пров. Маяковського, 8,10,
- Французький б-р, 12-23,
- пр. Гагаріна, 2,4,
- Семінарська, 1-2,
- пров. Удільний, 2-7,
- Софіївська, 34,
- пров. Отонівський, 1-7,
- Степова, 1-20,
- Квітнева, 20-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Олексія Косяченка, 2-12,
- Йозефа Прибіка (Мінська) , 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Т.Тетяни, 3-12,
- Туристська, 7-15,
- 2-а Лагерна, 13-33,
- Багрицького, 40-48,
- Бреуса , 37-39,
- Весіння, 1-13,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40.
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Степова, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- 2-а Лінія Марії Демченко, 61а,
- Вавілова, 5-78,
- Відважних, 1-50,
- Естафетна, 3-13,
- Просвіти, 42-55,
- Дружний 1-3я лінія, 16-51,
- Бузькова, 33,
- пров. Гетьманський, 2-10,
- Білоруська, 24,30,
- Озерна, 43,
- Проектна, 1-2.
Роботи до 18.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
Також ми писали, що певні категорії українців мають право на субсидії, які значно зменшують суми їхніх платіжок за комунальні послуги. Проте економити на електроенергії можна і без пільг.
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