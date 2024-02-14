Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Відсутнє світло. Фото: Freepik

Сьогодні, 14 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Преображенська, 2-18,

пров. Маяковського, 8,10,

Французький б-р, 12-23,

пр. Гагаріна, 2,4,

Семінарська, 1-2,

пров. Удільний, 2-7,

Софіївська, 34,

пров. Отонівський, 1-7,

Степова, 1-20,

Квітнева, 20-33,

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,

Олексія Косяченка, 2-12,

Йозефа Прибіка (Мінська) , 30-49,

Сільська, 29-44,

Т.Тетяни, 3-12,

Туристська, 7-15,

2-а Лагерна, 13-33,

Багрицького, 40-48,

Бреуса , 37-39,

Весіння, 1-13,

Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Степова, 1-31,

Геологічна, 9-23,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелінський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

2-а Лінія Марії Демченко, 61а,

Вавілова, 5-78,

Відважних, 1-50,

Естафетна, 3-13,

Просвіти, 42-55,

Дружний 1-3я лінія, 16-51,

Бузькова, 33,

пров. Гетьманський, 2-10,

Білоруська, 24,30,

Озерна, 43,

Проектна, 1-2.

Роботи до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що певні категорії українців мають право на субсидії, які значно зменшують суми їхніх платіжок за комунальні послуги. Проте економити на електроенергії можна і без пільг.