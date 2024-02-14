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Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

14 лютого 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Відсутнє світло. Фото: Freepik
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 14 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • Преображенська, 2-18,
  • пров. Маяковського, 8,10,
  • Французький б-р, 12-23,
  • пр. Гагаріна, 2,4,
  • Семінарська, 1-2,
  • пров. Удільний, 2-7,
  • Софіївська, 34,
  • пров. Отонівський, 1-7,
  • Степова, 1-20,
  • Квітнева, 20-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Олексія Косяченка, 2-12,
  • Йозефа Прибіка (Мінська) , 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Т.Тетяни, 3-12,
  • Туристська, 7-15,
  • 2-а Лагерна, 13-33,
  • Багрицького, 40-48,
  • Бреуса , 37-39,
  • Весіння, 1-13,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40.

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Степова, 1-31,
  • Геологічна, 9-23,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13-27, 
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

  • 2-а Лінія Марії Демченко, 61а,
  • Вавілова, 5-78,
  • Відважних, 1-50,
  • Естафетна, 3-13,
  • Просвіти, 42-55,
  • Дружний 1-3я лінія, 16-51,
  • Бузькова, 33,
  • пров. Гетьманський, 2-10,
  • Білоруська, 24,30,
  • Озерна, 43,
  • Проектна, 1-2.

Роботи до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що певні категорії українців мають право на субсидії, які значно зменшують суми їхніх платіжок за комунальні послуги. Проте економити на електроенергії можна і без пільг.

електроенергія
відключення світла

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