Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Значительная часть одесситов осталась без воды: в чем причина arrow

Значительная часть одесситов осталась без воды: в чем причина

29 июля 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одном из районов Одессы выключили воду
Питьевая вода в стакане. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 июля, несколько тысяч одесситов остались без воды. В Киевском районе города продолжаются ремонтно-аварийные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • Люстдорфская дорога, 53-57 — все дома;
  • Киевский район — все дома;
  • Ж/М "Таирова" — все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз