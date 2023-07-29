В одном из районов Одессы выключили воду

Значительная часть одесситов осталась без воды: в чем причина
Сегодня, 29 июля, несколько тысяч одесситов остались без воды. В Киевском районе города продолжаются ремонтно-аварийные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- Люстдорфская дорога, 53-57 — все дома;
- Киевский район — все дома;
- Ж/М "Таирова" — все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 18:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Напомним, ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.