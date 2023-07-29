В одном из районов Одессы выключили воду

Питьевая вода в стакане. Фото: google.com

Сегодня, 29 июля, несколько тысяч одесситов остались без воды. В Киевском районе города продолжаются ремонтно-аварийные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 53-57 — все дома;

Киевский район — все дома;

Ж/М "Таирова" — все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.