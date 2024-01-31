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Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света

31 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Значительная часть одесситов осталась без электроснабжения — где нет света
Энергетики работают в сетях. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 января, тысячи жителей Одессы оказались без света из-за планово-аварийных работ на сетях энергетической компании ДТЭК. Возобновление электроснабжения планируется к концу рабочего дня. Однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Бугаевская,
  • пер. 3-й Майский.

Северный РЭС:

  • пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • пер. Оранжерейный 18а-32, 27а, 3а,
  • Хуторская,
  • Ак. Панкратовой,
  • Хавкина,
  • пер. Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степовая,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный,
  • пер. Шебелинский 13а,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий

Южный РЭС:

  • Академика Филатова, 11, 9, 14, 16, 16а, 12, 12а, 14а, 6, 6б, 8а, 10а,
  • Левитана, 123б,
  • Космонавтов, 3, 5, 1, 7, 3а,
  • Люстдорфская дорога, 17, 19, 23, 23а, 24, 26, 28, 28/корп.2, 30, 32, 34, 36, 50, 52, 52а, 54, 54а, 52б, 52б/корп. , 54б, 55ж, 56б,
  • Генерала Швигина, 6а,10,12,14,16,18,18 а, 20, 22, 24, 26,28,30,30 а, 32, 34б, 38, 40,
  • Гераниева, 5,10,10а,12,
  • Контрадмирала Лунина, 15, 15а,
  • Новаторов 5, 5а, 7, 9, 14, 16, 17,
  • Кропивницкого, 17а, 19,21,23,23 а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38,
  • пр-т. Адмиральский, 22, 40, 40/корп.1, 40а, 42.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших на войне мужчин.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

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