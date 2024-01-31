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Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

31 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла
Енергетики працюють на мережах. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Бугаївська,
  • пров. 3-й Травневий. 

Північний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний 18а-32, 27а, 3а,
  • Хуторська,
  • Ак. Панкратової, 
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,  
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний,
  • пров. Шебелінський 13а,
  • пров. 4-й Деревообробний

Південний РЕМ:

  • Академіка Філатова, 11, 9, 14, 16, 16а, 12, 12а, 14а,  6, 6б, 8а, 10а,
  • Левітана, 123б, 
  • Космонавтів, 3, 5, 1, 7, 3а,
  • Люстдорфська дорога, 17, 19, 23, 23а, 24, 26, 28, 28/корп.2, 30, 32, 34, 36, 50, 52, 52а, 54, 54а, 52б, 52б/корп.1, 54в, 54б, 55ж, 56б,
  •  Генерала Швигіна, 6а,10,12,14,16,18,18 а, 20, 22, 24, 26,28,30,30 а, 32, 34б, 38, 40, 
  • Геранієва, 5,10,10а,12,
  • Контрадмірала Луніна, 15, 15а,
  • Новаторів 5, 5а, 7, 9, 14, 16, 17, 
  • Кропивницького, 17а, 19,21,23,23 а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 
  • пр-т. Адміральський, 22, 40, 40/корп.1, 40а, 42.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

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