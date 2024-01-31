Значна частина одеситів залишилася без електропостачання — де немає світла

Енергетики працюють на мережах. Фото: УНІАН

Сьогодні, 31 січня, тисячі мешканців Одеси опинилися без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах енергетичної компанії ДТЕК. Відновлення електропостачання планується до кінця робочого дня. Проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Бугаївська,

пров. 3-й Травневий.

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 29-43,

пров. Оранжерейний 18а-32, 27а, 3а,

Хуторська,

Ак. Панкратової,

Хавкіна,

пров. Цементний,

Котляревського,

Кругова,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова,

пров. Хуторський,

пров. Цементний,

пров. Шебелінський 13а,

пров. 4-й Деревообробний

Південний РЕМ:

Академіка Філатова, 11, 9, 14, 16, 16а, 12, 12а, 14а, 6, 6б, 8а, 10а,

Левітана, 123б,

Космонавтів, 3, 5, 1, 7, 3а,

Люстдорфська дорога, 17, 19, 23, 23а, 24, 26, 28, 28/корп.2, 30, 32, 34, 36, 50, 52, 52а, 54, 54а, 52б, 52б/корп.1, 54в, 54б, 55ж, 56б,

Генерала Швигіна, 6а,10,12,14,16,18,18 а, 20, 22, 24, 26,28,30,30 а, 32, 34б, 38, 40,

Геранієва, 5,10,10а,12,

Контрадмірала Луніна, 15, 15а,

Новаторів 5, 5а, 7, 9, 14, 16, 17,

Кропивницького, 17а, 19,21,23,23 а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38,

пр-т. Адміральський, 22, 40, 40/корп.1, 40а, 42.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.