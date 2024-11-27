В Одессе проведут благотворительную акцию в поддержку бездомных животных

Собака лежит на одеяле. Фото: Новини.LIVE

В Одессе проведут акцию в честь Всемирного дня домашних животных. Гости смогут не только развлечься, но и найти себе четвероногого друга. Вход свободен для всех желающих.

Об этом сообщили в общественной организации Animal SOS Odesa.

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Что планируется

По словам организаторов, цели и задачи акции — поиск опекунов для бездомных собак и доноров для Центра адопции, а также популяризация гуманного и ответственного отношения к четвероногим.

"В этот день будет возможность выбрать четвероногого друга от Центра адопции собак. Познакомиться с представителями кинологических центров и узнать полезную информацию о домашних любимцах. Кинологический центр "ГранДДог" и центр "Титан" познакомят посетителей со своими подопечными", — рассказывают в Animal SOS Odesa.

Также в программе — музыкальные подарки, аниматоры, сладости, аквагрим и мастер-классы по изготовлению бумажных фигурок животных.

Где и когда

Акция состоится в субботу, 30 ноября, в 11:00 у входа в Одесский зоопарк. Организаторы: Animal SOS Odesa, Одесский зоопарк и общественная организация "Закон природы".

Напомним, в Украине начал действовать реестр домашних животных. Также мы писали о том, за сколько продают элитные породы собак.