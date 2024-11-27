В Одессе проведут благотворительную акцию в поддержку бездомных животных

Найди друга — в Одессе проведут интересную акцию
В Одессе проведут акцию в честь Всемирного дня домашних животных. Гости смогут не только развлечься, но и найти себе четвероногого друга. Вход свободен для всех желающих.
Об этом сообщили в общественной организации Animal SOS Odesa.
Что планируется
По словам организаторов, цели и задачи акции — поиск опекунов для бездомных собак и доноров для Центра адопции, а также популяризация гуманного и ответственного отношения к четвероногим.
"В этот день будет возможность выбрать четвероногого друга от Центра адопции собак. Познакомиться с представителями кинологических центров и узнать полезную информацию о домашних любимцах. Кинологический центр "ГранДДог" и центр "Титан" познакомят посетителей со своими подопечными", — рассказывают в Animal SOS Odesa.
Также в программе — музыкальные подарки, аниматоры, сладости, аквагрим и мастер-классы по изготовлению бумажных фигурок животных.
Где и когда
Акция состоится в субботу, 30 ноября, в 11:00 у входа в Одесский зоопарк. Организаторы: Animal SOS Odesa, Одесский зоопарк и общественная организация "Закон природы".
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