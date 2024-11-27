В Одесі проведуть благодійну акцію на підтримку безпритульних тварин

Собака лежить на ковдрі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі проведуть акцію на честь Всесвітнього дня домашніх тварин. Гості зможуть не тільки розважитися, але й знайти собі чотирилапого друга. Вхід вільний для всіх охочих.

Про це повідомили у громадській організації Animal SOS Odesa.

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Що планується

За словами організаторів, цілі та завдання акції — пошук опікунів для бездомних собак та донорів для Центру адопції, а також популяризація гуманного та відповідального ставлення до чотирилапих.

"В цей день буде можливість обрати чотирилапого друга від Центру адопції собак. Познайомитися з представниками кінологічних центрів та дізнатися корисну інформацію про домашніх улюбленців. Кінологічний центр "ГранДДог" та центр "Тітан" познайомлять відвудувачів зі своїми підопічними", — розповідають в Animal SOS Odesa.

Також у програмі музичні подарунки, аніматори, солодощі, аквагрим та майстер-класи з виготовлення паперових фігурок тварин.

Де і коли

Акція відбудеться у суботу, 30 листопада, об 11:00 біля входу до Одеського зоопарку. Організатори: Animal SOS Odesa, Одеський зоопарк та громадська організація "Закон природи".

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