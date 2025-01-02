Взрыв стиральной машины в Одессе.

В Одессе взорвалась стиральная машина в квартире. Фото: ГСЧС

На улице Ивана и Юрия Лип в Одессе загорелась стиральная машина. Пожар вызвал взрыв, пострадал ребенок. На месте работают спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в четверг, 2 января.

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Что произошло

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Из-за взрыва разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух соседних квартирах. Пострадал мальчик 2013 года рождения. Его передали медикам.

В Одессе взорвалась стиральная машина в квартире. Фото: ГСЧС

В Одессе взорвалась стиральная машина в квартире. Фото: ГСЧС

Причины пожара устанавливаются специалистами. Психологи ГСЧС оказывают помощь местным жителям.

В Одессе взорвалась стиральная машина в квартире. Фото: ГСЧС

В Одессе взорвалась стиральная машина в квартире. Фото: ГСЧС

Как избежать пожара

не включайте одновременно несколько бытовых электроприборов большой мощности;

не используйте неисправную или не сертифицированную технику;

соблюдайте правила технической эксплуатации приборов;

не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

выключайте бытовую технику из электросети, уходя из дома.

Напомним, в Харькове произошел пожар на кладбище, есть погибшие. Также мы сообщали о пожаре в студенческом общежитии в столице.