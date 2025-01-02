Вибух пральної машини в Одесі, подробиці, фото

Знесло стіну, постраждав хлопчик — вибух пральної машини в Одесі
На вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі зайнялася пральна машина. Пожежа спричинила вибух, постраждала дитина. На місці працюють рятувальники.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 2 січня.
Що сталося
Інцидент трапився у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Через вибух зруйновано міжкімнатну перегородку та пошкоджені стіни у двох сусідніх квартирах. Постраждав хлопчик 2013 року народження. Його передали медикам.
Причини пожежі встановлюють спеціалісти. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям.
Як уникнути пожежі
- не вмикайте одночасно декілька побутових електроприладів великої потужності;
- не використовуйте несправну або не сертифіковану техніку;
- дотримуйтесь правил технічної експлуатації приладів;
- не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду;
- вимикайте побутову техніку з електромережі, йдучи з дому.
Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа на цвинтарі, є загиблі. Також ми повідомляли про пожежу у студентському гуртожитку в столиці.
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