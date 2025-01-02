Вибух пральної машини в Одесі, подробиці, фото

В Одесі вибухнула пральна машина у квартирі. Фото: ДСНС

На вулиці Івана та Юрія Лип в Одесі зайнялася пральна машина. Пожежа спричинила вибух, постраждала дитина. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у четвер, 2 січня.

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Що сталося

Інцидент трапився у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Через вибух зруйновано міжкімнатну перегородку та пошкоджені стіни у двох сусідніх квартирах. Постраждав хлопчик 2013 року народження. Його передали медикам.

В Одесі вибухнула пральна машина у квартирі. Фото: ДСНС

В Одесі вибухнула пральна машина у квартирі. Фото: ДСНС

Причини пожежі встановлюють спеціалісти. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям.

В Одесі вибухнула пральна машина у квартирі. Фото: ДСНС

В Одесі вибухнула пральна машина у квартирі. Фото: ДСНС

Як уникнути пожежі

не вмикайте одночасно декілька побутових електроприладів великої потужності;

не використовуйте несправну або не сертифіковану техніку;

дотримуйтесь правил технічної експлуатації приладів;

не залишайте ввімкнені електроприлади без нагляду;

вимикайте побутову техніку з електромережі, йдучи з дому.

Нагадаємо, у Харкові сталася пожежа на цвинтарі, є загиблі. Також ми повідомляли про пожежу у студентському гуртожитку в столиці.