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Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

2 октября 2024 18:43
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Декоммунизация в Украине — что будет с памятником Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину на Приморском бульваре. Фото: Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Имперский приспешник или значимая личность для Одессы — споры вокруг памятника Пушкину не прекращаются уже несколько месяцев. Официально документы на его снос уже подписаны, вот только когда именно это произойдет, пока неизвестно. Между тем под зданием ОВА организуются митинги в поддержку Пушкина, люди требуют оставить его на своем месте возле мэрии. Однако протестующих оказалось совсем немного.

Сносить или не сносить памятник Пушкину? Журналисты Новини.LIVE решили задать этот вопрос одесситам.

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Сносить нельзя

"Я жил тогда в Одессе пыльной..." — так Пушкин писал о своих 13 месяцах ссылки в Южной Пальмире. В память о его пребывании одесситы даже решили установить памятник поэту, который открыли в 1888 году — приурочив к пятидесятилетию со дня смерти писателя.

Памятник Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Сегодня именно этот памятник и стал камнем преткновения среди одесситов. Так, часть жителей настаивает на том, что Пушкин неразрывно связан с Одессой и поэтому его трогать нельзя. Такого мнения придерживается и Алла Александровна. По ее словам, история есть история, и ничего с этим не поделаешь.

"Нельзя его сносить. Для сохранения исторического центра Одессы в том виде, в каком он существовал с самого начала. Хотя отношение к Пушкину как писателю, который в некоторых своих стихах проявлял свое имперство, скажем так, мы понимаем, что это было. Но в Одессе он был в ссылке, как мы знаем, а значит, у него были не очень хорошие отношения с тем режимом", — говорит одесситка Алла Александровна.

Что делать с памятником Пушкину в Одессе
Алла Александровна около памятника Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает еще одна одесситка Алена. По словам женщины, как бы там ни было, но памятник был установлен 136 лет назад. За это время он стал историческим наследием, и убирать его не стоит.

"Я считаю, что нет — таково мое отношение к этому поэту, известному на весь мир. Я считаю, что он имеет историческое значение для всего мира", — резюмирует Алена.

Снести или оставить памятник Пушкину в Одессе
Алена против сноса памятника. Фото: Новини.LIVE

На историческую составляющую ссылается и жительница Николаева — Валерия. Она уверена, что все, что было в прошлом, никакого отношения к сегодняшней агрессии со стороны России не имеет, поэтому памятники должны оставаться на своих местах.

"Мы из Николаева, и наш памятник снесли, вот где-то убрали и сказали, что так надо. Хотя это история, зачем? Это прошлое, далекое, и не касается ситуации в стране сейчас", — отмечает Валерия.

Что делать с памятником Пушкину в Одессе
Валерия вместе с сыном. Фото: Новини.LIVE

Пушкину не место в Одессе

Памятник имперскому поэту должен быть снесен, и чем быстрее, тем лучше — уверена Анастасия. Девушка считает, что навязанные нарративы и вымышленную историю необходимо выбрасывать на задворки.

"Снести, 100 процентов да. Потому что у нас много прекрасных писателей, поэтов, которые заслуживают внимания не меньше, чем Пушкин", — говорит Анастасия.

Снести памятник Пушкину в Одессе
Анастасия за снос памятника Пушкину. Фото: Новини.LIVE

Девушку полностью поддерживает одесситка Валентина Григорьевна. Она не понимает, почему этот памятник все еще стоит на Приморском бульваре. Сегодня все видят, к чему приводит "русский мир".

"Необходимо. Давно снести надо", — отмечает Валентина Григорьевна.

Памятник Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что в большинстве своем против сноса памятника русскому поэту выступают люди старшего поколения. Молодежь высказывается за украинских писателей, которые в свое время подвергались гонениям. Исторический аспект является достаточно важной составляющей для города, но сегодня выясняются новые факты, которые также следует учитывать. Ведь какой будет Одесса будущего, зависит от принимаемых сейчас решений.

Одесса декоммунизация памятник Новости Одессы война в Украине поэт

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