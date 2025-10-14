Видео
Україна
Главная Одесса Снятие с учета недорого — в Одессе задержан сотрудник ТЦК

Снятие с учета недорого — в Одессе задержан сотрудник ТЦК

Дата публикации 14 октября 2025 11:10
В Одессе задержали начальника ТЦК за взятку 2000 долларов
Задержанный начальник ТЦК. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе начальник одного из районных ТЦК и СП требовал несколько тысяч долларов за "решение вопроса" с военным учетом. Чиновника задержали в центре города во время получения денег. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Начальник районного территориального центра комплектования требовал от мужчины две тысячи долларов. За эти деньги он обещал помочь оформить новый военно-учетный документ, снять с розыска в системе как лицо, которое не обновило данные, а также обеспечить отсрочку от мобилизации. Чиновник заявил, что без передачи средств вопрос "решить невозможно".

Полицейские и сотрудники СБУ задержали его во время передачи денег в центре Одессы. Взятку он получил двумя частями. Во время обыска правоохранители изъяли деньги, документы и другие вещественные доказательства.

Как накажут

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды с вымогательством. За это преступление предусмотрено наказание — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, мы сообщали, что на Волыни суд принял решение в пользу священника, которого незаконно мобилизовали. Также мы писали о том, какой документ нужен, чтобы обжаловать отказ ТЦК.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
