В Одесі затримали начальника ТЦК за хабар 2000 доларів

Затриманий начальник ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі начальник одного з районних ТЦК та СП вимагав декілька тисяч доларів за "вирішення питання" з військовим обліком. Посадовця затримали в центрі міста під час отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Начальник районного територіального центру комплектування вимагав від чоловіка дві тисячі доларів. За ці гроші він обіцяв допомогти оформити новий військово-обліковий документ, зняти з розшуку в системі як особу, що не оновила дані, а також забезпечити відстрочку від мобілізації. Посадовець заявив, що без передачі коштів питання "вирішити неможливо".

Поліцейські та співробітники СБУ затримали його під час передачі грошей у центрі Одеси. Хабар він отримав двома частинами. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, документи та інші речові докази.

Як покарають

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди з вимаганням. За цей злочин передбачено покарання — до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Волині суд ухвалив рішення на користь священника, якого незаконно мобілізували. Також ми писали про те, який документ потрібен, щоб оскаржити розкук ТЦК.