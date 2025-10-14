Відео
Україна
Головна Одеса Зняття з обліку недорого — в Одесі затримано співробітника ТЦК

Зняття з обліку недорого — в Одесі затримано співробітника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 11:10
В Одесі затримали начальника ТЦК за хабар 2000 доларів
Затриманий начальник ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі начальник одного з районних ТЦК та СП вимагав декілька тисяч доларів за "вирішення питання" з військовим обліком. Посадовця затримали в центрі міста під час отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Начальник районного територіального центру комплектування вимагав від чоловіка дві тисячі доларів. За ці гроші він обіцяв допомогти оформити новий військово-обліковий документ, зняти з розшуку в системі як особу, що не оновила дані, а також забезпечити відстрочку від мобілізації. Посадовець заявив, що без передачі коштів питання "вирішити неможливо".

Поліцейські та співробітники СБУ затримали його під час передачі грошей у центрі Одеси. Хабар він отримав двома частинами. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, документи та інші речові докази.

Як покарають

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди з вимаганням. За цей злочин передбачено покарання — до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Волині суд ухвалив рішення на користь священника, якого незаконно мобілізували. Також ми писали про те, який документ потрібен, щоб оскаржити розкук ТЦК.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
