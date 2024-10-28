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Снимал ТЦК — одессит чуть не попал за решетку из-за Tik-Tok

28 октября 2024 11:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе судили блогера, снимавшего ТЦК
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: иллюстративное/Фокус
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одессит выложил в Tik-Tok видео, как работники ТЦК вручают повестки. Его обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ. Впрочем, в тюрьму блогер не сядет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда.

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Подробности дела

Мужчина опубликовал ролик о мобилизационных мероприятиях ТЦК на перекрестке улиц Грушевского и Химической. В материалах дела говорится, что видео можно идентифицировать сотрудников терцентра. Это, в свою очередь, подвергает их опасности.

Публикация собрала 557 комментариев, и блогер решил повторить успех, опубликовав еще один аналогичный ролик. Впрочем, его просмотры были уже гораздо скромнее.

Что решил суд

Подсудимый пошел на соглашение с прокурором и признал свою вину. Благодаря этому пять лет заключения ему заменили одним годом испытательного срока. В то же время у блогера конфисковали iPhone.

Напомним, в Харькове судили студента, который в своем Telegram-канале публиковал информацию о перемещении работников ТЦК. Также в СБУ заявили, что займутся ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют ложную информацию о мобилизации.

ТЦК и СП Одесса мобилизация судебные решения Новости Одессы

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