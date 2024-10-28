В Одесі судили блогера, який знімав ТЦК

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото ілюстративне: Фокус

Одесит виклав у Tik-Tok відео про те, як працівники ТЦК вручають повістки. Його обвинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Втім, до в'язниці блогер не сяде.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.

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Подробиці справи

Чоловік опублікував ролик про мобілізаційні заходи ТЦК на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної. У матеріалах справи йдеться, що на відео можна ідентифікувати співробітників терцентру. Це, у свою чергу, піддає їх небезпеці.

Публікація зібрала 557 коментарів, і блогер вирішив повторити успіх, опублікувавши ще один аналогічний ролик. Втім, його перегляди були вже набагато скромніші.

Що вирішив суд

Підсудний пішов на угоду з прокурором і визнав свою провину. Завдяки цьому п'ять років ув'язнення йому замінили одним роком іспитового строку. Водночас, у блогера конфіскували iPhone.

Нагадаємо, у Харкові судили студента, який у своєму Telegram-каналі публікував інформацію про переміщення працівників ТЦК. Також у СБУ заявили, що займуться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють неправдиву інформацію про мобілізацію.